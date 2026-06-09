La nueva empresa colombiana que está buscando negocios de petróleo en Venezuela

Tras los acontecimientos del 3 de enero de 2026, cuando fue capturado Nicolás Maduro, las compañías energéticas colombianas parecen estar mirando en dirección a ese país. En la agenda mediática se ha señalado que Independence Drilling, uno de los contratistas de perforación más importantes del país, estaría detrás de la búsqueda de negocios en Venezuela.
Lo anterior se da porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Sin embargo, operar en este país, que cuenta con mayores riquezas petroleras que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Catar, no es una tarea sencilla. Existen múltiples obstáculos logísticos y una infraestructura energética que requiere renovaciones e inversiones por decenas de miles de millones de dólares, según Bloomberg.
Pero las intenciones de las compañías parecen ir en serio. Según se ha mencionado, una delegación de miembros de la industria energética colombiana visitará Venezuela en octubre, luego de un primer encuentro realizado en abril de 2026. Incluso, Campetrol (Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía) participó en una misión empresarial a Caracas con cerca de 50 compañías, en la que también estuvieron presentes delegados de EE. UU., España, Italia, Brasil y México.
Lo anterior también se explicaría porque el sector petrolero y gasífero en Colombia atraviesa un periodo de desaceleración. Diversos indicadores muestran que las inversiones en exploración han caído más de 40 % entre 2022 y 2025. Además, la producción petrolera del país se ha ubicado en alrededor de 740.000 barriles diarios en 2026, por debajo de los niveles superiores al millón de barriles diarios registrados una década atrás.
En contraste, las exportaciones petroleras venezolanas alcanzaron niveles que no se observaban desde 2018, superando 1,25 millones de barriles diarios en mayo, según estimaciones de analistas del sector.
Lo anterior sugiere que varios empresarios petroleros colombianos están observando a Venezuela como un nuevo destino para hacer negocios. Mientras tanto, en Colombia se definirá el rumbo de la política energética el 21 de junio, cuando elija entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para ocupar la Casa de Nariño. Mientras Cepeda ha defendido una política enfocada en las energías renovables, De la Espriella ha planteado una mayor apuesta por la exploración y producción de petróleo y gas.
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