José Manuel Restrepo: No hay lista de entidades para eliminar, pero sí plan para cortar “gastos innecesarios y derroche”

La campaña del candidato Abelardo de la Espriella le salió al paso a denuncias sobre la existencia un listado de entidades públicas que se van a eliminar en caso de ganar la Presidencia de Colombia en 2026.
Así lo aclaró José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial, en entrevista con Valora Analitik, que se puede ver a continuación.
El economista y exministro enfatizó que ese no ha sido el tono ni hace parte de las propuestas de la campaña, desmintiendo las versiones que señalan lo contrario.
De acuerdo con Restrepo, la postura se centra en aprovechar la Ley del Sistema General de Participaciones para entregar competencias e ingresos a los entes territoriales, lo que consecuentemente abrirá el debate sobre la reducción del tamaño del Estado central.
Plan para cortar «gastos innecesarios y derroche»
Según explicó, la ley de competencias que se debe tramitar permitirá transferir funciones y obligaciones de gasto a las regiones, pero deberá ir de la mano con una revisión de “gastos innecesarios y derroche”, apuntando a lo hecho por la administración de Gustavo Petro.
En ese sentido, la fórmula vicepresidencial de De la Espriella aseguró: “Tenemos un compromiso con eliminar una serie de gastos innecesarios de derroche público que el gobierno Petro ha venido implementando”.
También criticó las decisiones tomadas por el actual jefe de Estado, a quien calificó de implementar un “modelo casi de estatización y exceso de burocracia estatal politiquera”.
Con esto, se reiteró que el enfoque está en cumplir con la obligación estatal de descentralizar las competencias hacia los entes territoriales, al tiempo que se eliminan los gastos innecesarios y el aumento de la burocracia estatal.
Por su parte, en entrevista con Caracol Radio, el propio De la Espriella afirmó que no se han hecho propuestas de liquidaciones de entidades. En su lugar, señala que se trata de una campaña de difamación en contra de él y Restrepo, y que eventualmente se haría un análisis financiero sobre el Estado colombiano.