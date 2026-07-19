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España se corona campeona del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Argentina en tiempo complementario

Con un gol de Ferran Torres en el tiempo complementario (106’) tras la asistencia de Neco Williams, ‘la roja’ levantó el trofeo por segunda vez en la historia.

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España gana Mundial 2026
España gana Mundial 2026. Foto: tomada de X@SEFutbol

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España derrotó a Argentina en la final del Mundial 2026 y se coronó como campeona del mundo.

Con un gol de Ferran Torres en el tiempo complementario (106’) tras la asistencia de Neco Williams, ‘la roja’ levantó el trofeo por segunda vez en la historia.

La primera fue en el 2010 tras derrotar con el mismo marcador a Países Bajos en el Mundial de Sudáfrica.

España 2026
España 2026. Foto: tomada de X@SEFutbol

Aunque el marcador pudo haber sido otro, pues al minuto 113 le anularon un gol a Torres en contrataque por fuera de lugar.

Por su parte, la albiceleste jugó por un descuento que nunca llegó, pero sí sufrió la expulsión de Enzo Fernández al 90+3’.

Entre otros detalles, la selección de Lionel Messi recibió cinco tarjetas amarillas, mientras que España no recibió.

Con esta victoria, obtenida en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, la selección española se lleva US$50 millones.

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Tags: Mundial 2026
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