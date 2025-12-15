El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de la denominada Ley de Competencias, contemplada en el Acto Legislativo 03 de 2024, que busca fortalecer la autonomía territorial.
La ley pretende dar vigencia y desarrollar el acto legislativo, el cual aumenta los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y ordena reorganizar las competencias entre los distintos niveles de gobierno: Nación, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas.
Luego de aprobarse un aumento en los recursos que se transfieren cada año, el Gobierno Nacional plantea trasladar más competencias a los entes territoriales, con lo que estos asumirían nuevas responsabilidades de gasto.
El texto completo del proyecto de ley radicado ante el Congreso puede consultarse a través del enlace: Ley de Competencias.
La norma que desarrolla el aumento de recursos del SGP
El Acto Legislativo 03 de 2024 estableció cambios en el esquema de transferencias de la Nación a las entidades territoriales, en particular mediante el incremento de los recursos del SGP, que financian sectores como educación, salud y agua potable.
La Ley de Competencias presentada al Congreso busca definir la distribución de esos recursos y precisar las funciones que corresponden a cada nivel de gobierno.
¿Qué plantea la Ley de Competencias?
El proyecto de ley radicado ante el Congreso:
- Propone una distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones.
- Detalla las competencias de los distintos niveles de gobierno en los sectores priorizados.
- Define principios básicos para la descentralización.
- Establece una institucionalidad para administrar el proceso de descentralización.
- Define una clasificación básica de los territorios por capacidades y atributos, con el fin de avanzar en una descentralización asimétrica que tenga en cuenta las condiciones de cada región.
El trámite que inicia en el Congreso
Con la radicación del proyecto, la iniciativa queda ahora en manos del Congreso de la República y el Gobierno tendrá la facultad de otorgar el aval fiscal.
Destacado: Salario mínimo en Colombia podría definirse en las próximas horas.
De acuerdo con el cronograma planteado, si la Ley de Competencias es aprobada en 2026, el Acto Legislativo 03 de 2024 entraría en vigor en 2027, momento a partir del cual se aplicaría el nuevo esquema de competencias y distribución de recursos entre la Nación y las entidades territoriales.