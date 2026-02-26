¿Quién acompañaría a Iván Cepeda en la Vicepresidencia?: Los nombres que ya suenan

Con el crecimiento de Iván Cepeda en las encuestas presidenciales, la discusión empieza a desplazarse hacia quién podría integrar su fórmula vicepresidencial.
En los pasillos políticos ya circulan varios nombres. La decisión no será únicamente ideológica: dependerá de quién pueda tender puentes, sumar sectores hoy distantes y, sobre todo, arrastrar votos y estructura política propia.
Luz María Zapata
Uno de los nombres que ha tomado fuerza es el de Luz María Zapata, politóloga y dirigente gremial con amplia trayectoria institucional. Fue segunda dama de la Nación durante la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras (2014-2017) y, posteriormente, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) entre 2018 y 2025, donde articuló agendas comunes entre alcaldes de las principales ciudades del país.
Antes de eso dirigió la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (ACIL) y trabajó en organismos de cooperación y consultoría en temas sociales y de gestión pública. Su perfil combina conocimiento técnico, relaciones con mandatarios locales y experiencia en manejo gremial.
Aunque no fue la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2022, su nombre sí ha aparecido en escenarios de especulación política por su capacidad de interlocución y su red de contactos territoriales. En una eventual fórmula con Cepeda, representaría una apuesta por gobernabilidad, diálogo interinstitucional y acercamiento a sectores no necesariamente alineados con el Pacto Histórico.
María José Pizarro: continuidad del proyecto político
En la lista aparece también la senadora y actual jefa de campaña, María José Pizarro, una de las figuras más visibles del progresismo en el Congreso. Ha sido defensora de la agenda de paz, derechos humanos y reformas sociales, y hoy coordina la estrategia electoral de Cepeda.
Su eventual designación garantizaría cohesión interna y lealtad programática. Sin embargo, abriría el debate sobre si la fórmula lograría expandirse más allá del electorado ya consolidado del petrismo.
Carolina Corcho: la cabeza de lista
Otro de los nombres que suena es el de Carolina Corcho, actual cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico y exministra de Salud del gobierno Petro. Fue la principal promotora de la reforma estructural al sistema de salud, lo que la convirtió en referente del ala más reformista del oficialismo.
Su presencia en la fórmula enviaría una señal de continuidad en las transformaciones sociales. No obstante, implicaría un movimiento políticamente complejo: tendría que renunciar a encabezar la lista al Senado, una posición estratégica y ya consolidada dentro del Pacto Histórico. Ese escenario, admiten voces internas, es poco probable dado su papel central en la apuesta legislativa.
Juan Fernando Cristo: puente hacia el centro
El exministro Juan Fernando Cristo también está en el radar. Fue ministro del Interior tanto en el gobierno de Juan Manuel Santos como en el de Gustavo Petro, y desempeñó un papel clave en la implementación del Acuerdo de Paz.
Su perfil es visto como una carta para tender puentes hacia sectores liberales y de centro, además de aportar experiencia en negociación política y manejo legislativo. Una fórmula con Cristo enviaría una señal de ampliación de coalición y búsqueda de estabilidad institucional.
Maurice Armitage: el llamado a los empresarios
En el listado también aparece Armitage, empresario y exalcalde de Cali. Durante su administración (2016-2019) impulsó un discurso centrado en reconciliación, empleo y gestión empresarial, con énfasis en seguridad urbana y diálogo social.
Su eventual inclusión sería leída como un guiño al sector empresarial y a votantes independientes. Representaría un giro estratégico hacia un perfil más administrativo que ideológico, con capacidad de atraer apoyos regionales en el Valle del Cauca.
La definición de la fórmula vicepresidencial no será un simple complemento simbólico. En el cálculo político pesará quién puede ampliar la base electoral, sumar estructuras regionales y garantizar interlocución con sectores económicos y políticos que hoy no están plenamente alineados con el Pacto Histórico.
Más que afinidades personales, la decisión dependerá de quién logre tender puentes y arrastrar una cuota política concreta que fortalezca la aspiración presidencial de Iván Cepeda de cara a 2026.