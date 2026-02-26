Viajes y turismo Estilo de vida Noticias económicas importantes

JetSmart anunció dos nuevas rutas desde Bogotá con precios desde los $85.000

La aerolínea conectará la capital con Cúcuta y Bucaramanga con 24 vuelos semanales.

JetSmart
JetSmart estrena rutas desde Bogotá hacia Cúcuta y Bucaramanga. Foto: cortesía.

La aerolínea de bajo costo JetSmart anunció el lanzamiento de dos nuevas rutas domésticas desde Bogotá hacia Cúcuta y Bucaramanga, ampliando su operación en Colombia.

A partir del 4 de junio, JetSmart operará 10 vuelos semanales entre Bogotá y Cúcuta y 14 vuelos semanales entre Bogotá y Bucaramanga, para un total de 24 nuevas frecuencias.

Los tiquetes estarán disponibles con tarifas desde $84.500 por trayecto, dentro de su esquema de bajo costo.

Foto: Valora Analitik.
Foto: Valora Analitik.

El aumento de vuelos hacia Cúcuta resulta relevante por el papel de la ciudad como punto de conexión con la frontera con Venezuela.

