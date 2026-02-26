La aerolínea de bajo costo JetSmart anunció el lanzamiento de dos nuevas rutas domésticas desde Bogotá hacia Cúcuta y Bucaramanga, ampliando su operación en Colombia.
A partir del 4 de junio, JetSmart operará 10 vuelos semanales entre Bogotá y Cúcuta y 14 vuelos semanales entre Bogotá y Bucaramanga, para un total de 24 nuevas frecuencias.
Los tiquetes estarán disponibles con tarifas desde $84.500 por trayecto, dentro de su esquema de bajo costo.
El aumento de vuelos hacia Cúcuta resulta relevante por el papel de la ciudad como punto de conexión con la frontera con Venezuela.