Cultura, gastronomía y turismo: las apuestas de Córdoba en Anato para el fortalecimiento económico

El Cluster de Turismo Cultural de Córdoba, en articulación con la Cámara de Comercio de Montería, participa en la Vitrina Turística de Anato, donde busca posicionar al departamento como un destino de experiencias auténticas, identidad cultural y riqueza sensorial.
En el marco de la feria, el cluster liderará la experiencia turística: “Córdoba, el Caribe de los Sentidos”, los días 26 y 27 de febrero, un espacio concebido para proyectar ante el mercado nacional la diversidad y el valor diferencial del territorio. Esta activación permitirá visibilizar la riqueza cultural del departamento, promover la estrategia gastronómica Sazón Córdoba y destacar productos turísticos estratégicos, entre ellos las rutas turísticas del municipio de Tierralta.
Lina Fernanda Vera Cruz, cluster manager de Turismo de Córdoba explicó que la participación en Anato se consolida como un escenario clave para fortalecer la narrativa de Córdoba como un destino que integra cultura, naturaleza y tradición, destacando su potencial en segmentos como el turismo cultural, gastronómico y de experiencias.
Como parte de esta agenda de promoción territorial, el Cluster de Turismo Cultural de Córdoba destaca el evento Sazón Córdoba, que celebrará su segunda versión los días 11 y 12 de septiembre de 2026. Esta iniciativa busca resaltar la identidad culinaria del departamento, fortalecer la cadena de valor gastronómica y dinamizar el turismo regional.
Además, la presencia del cluster en la vitrina contará con la participación de más de 12 empresarios del sector turístico, entre agencias, operadores y establecimientos hoteleros, quienes integrarán la muestra empresarial del stand de Córdoba.
Desde Cámara de Comercio de Montería el Clúster de Turismo Cultural de Córdoba, se destaca que esta participación refleja la articulación entre el sector empresarial e institucional, así como la apuesta del territorio por el turismo como motor de desarrollo económico, visibilidad y oportunidades para las comunidades locales.
Vera también mencionó la importancia que tiene la participación del departamento en Anato: “Nuestra participación en la vitrina turística tiene un significado especialmente relevante para Córdoba en el contexto actual del departamento. Como ha ocurrido en distintas regiones del país, hemos enfrentado situaciones asociadas a la temporada de lluvias e inundaciones, y precisamente por eso este escenario cobra aún mayor importancia”.
Al tiempo, agregó que el turismo en el departamento no se detiene. Por el contrario, se consolida como un motor de desarrollo, bienestar y recuperación económica para muchas comunidades.
Finalmente, esta participación también refleja un mensaje de confianza y articulación. “Seguimos trabajando de manera conjunta para fortalecer el destino, acompañar al sector empresarial y proyectar a Córdoba como un territorio listo para recibir visitantes, generar alianzas y ofrecer experiencias auténticas y diferenciadas”, concluyó Lina Fernanda Vera Cruz, cluster manager de Turismo de Córdoba.