Bogotá volverá a reunir obras de algunos de los grandes maestros del arte colombiano en una nueva subasta que pondrá nuevamente en circulación piezas de artistas como Fernando Botero, Alejandro Obregón, Débora Arango, Pedro Nel Gómez y Beatriz González, entre otras obras de artistas del arte moderno y contemporáneo nacional. La Independencia Casa de Subastas & Anticuario realizará el próximo 28 de mayo su segunda subasta del año, una edición especial que además marca la vigésima edición de sus subastas regulares.
En esta oportunidad, los coleccionistas encontrarán un catálogo de más de 140 lotes que reúne pinturas, acuarelas, fotografía, dibujos, serigrafías y técnicas mixtas que permiten recorrer distintos momentos de la historia visual y cultural del país. La selección incluye además obras de Juan Cárdenas, Alipio Jaramillo, Ricardo Gómez Campuzano, Fernell Franco y Alfonso Bernal, consolidando un recorrido por distintas generaciones y lenguajes del arte colombiano.
Entre las piezas más singulares del catálogo se encuentra Frida tomando el sol (1941), una fotografía de Leo Matiz que retrata a Frida Kahlo en un momento íntimo, capturado durante la cercana relación del fotógrafo colombiano con el círculo artístico mexicano de los años cuarenta. En un año marcado por múltiples retrospectivas y renovado interés internacional por la obra de Kahlo, esta pieza adquiere una resonancia especial dentro de la subasta.
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Como parte de su programa Sitio, La Independencia inaugura simultáneamente “Sitio Diez”, la exposición individual del artista Felipe Lozano, quien presentará la serie E.G.O. (Estudios Gráficos de Ombligos), un conjunto de dibujos en grafito sobre papel que exploran el cuerpo, el deseo y la memoria desde una mirada queer contemporánea.
Según Jorge Arango, director de La Independencia, “esta edición representa un hito para La Independencia. Veinte subastas después, la casa continúa consolidándose como uno de los espacios que impulsan la circulación del arte y el crecimiento del coleccionismo en Bogotá, en un momento en el que el mercado atrae cada vez más nuevos públicos, compradores jóvenes y personas interesadas en acercarse al arte desde distintos formatos y posibilidades”.
Ubicada en el corazón de Bogotá, La Independencia continúa consolidándose como uno de los espacios donde convergen mercado, patrimonio, circulación cultural y nuevas formas de coleccionismo, conectando grandes maestros del arte colombiano con nuevas generaciones de artistas y compradores.
La exposición de los lotes estará abierta al público entre el 14 y el 27 de mayo de 2026 en la sede de La Independencia Casa de Subastas & Anticuario, ubicada en la Calle 29 #6-12 de Bogotá. La jornada de subasta se realizará el jueves 28 de mayo, con cóctel desde las 5:30 p.m. e inicio oficial a las 6:30 p.m., y contará con participación presencial y virtual.
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