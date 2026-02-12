El precio de la carne en Colombia podría enfrentar una nueva alza, adicional a la que ya ha presentado, por cuenta de las inundaciones que golpean a Córdoba y otros departamentos del Caribe, una de las principales despensas ganaderas del país.
La emergencia no solo deja tierras bajo el agua, sino una afectación directa sobre el hato bovino que amenaza con alterar la oferta en los próximos meses.
De acuerdo con el balance más reciente de afectaciones por lluvias entregado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) se registran 27.075 predios impactados, 231.208 hectáreas afectadas, 546.719 bovinos afectados y 3.166 bovinos muertos. Estas cifras reflejan una pérdida directa de activos productivos y una presión adicional sobre la capacidad de recuperación del sector.
El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, dimensionó la gravedad del fenómeno: “predios anegados, el 80 % tierra rural está bajo agua, algunas fincas pueden estar 1 metro o dos metros bajo agua”. En departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar y el norte de Antioquia, la inundación prolongada compromete la supervivencia de los animales.
El precio de la carne seguiría subiendo por cuenta de la emergencia climática
Córdoba es uno de los mayores aportantes al inventario bovino nacional. Según cifras oficiales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el departamento supera los 2 millones de cabezas dentro de un hato nacional cercano a 29 millones. La región Caribe tiene un peso determinante en el abastecimiento de ganado para sacrificio y en la cadena de comercialización hacia frigoríficos y supermercados.
La muerte de 3.166 bovinos implica una pérdida inmediata de capital pecuario, mientras que los 546.719 animales afectados representan un riesgo potencial sobre la productividad futura. Animales sometidos a estrés hídrico, deficiencia alimentaria y enfermedades derivadas de la humedad pueden perder peso, reducir su tasa de engorde o salir anticipadamente del ciclo productivo.
Adicionalmente, las 231.208 hectáreas afectadas —muchas con anegamientos de hasta dos metros— implican que la recuperación de pasturas no será inmediata. Fedegán advirtió en su comunicación al Ministerio de Agricultura que “una vez la humedad de los terrenos se estabilice después de una inundación de semejantes proporciones, las praderas habrán desaparecido y será necesario empezar desde cero la preparación de tierras y siembra de pasturas”.
La recuperación de la base forrajera podría tardar al menos seis meses, lo que elevaría los costos de alimentación. Fedegán también alertó que “el arrendamiento de pasturas y/o la suplementación serán un costo que se suma a una situación que, definitivamente, el productor ganadero no está en condiciones de asumir sin apoyo gubernamental”.
El posible choque de oferta ocurre en un entorno de precios ya elevados. De acuerdo con los anexos técnicos del DANE, la carne de res registró en enero una variación anual de 11,73 %, más del doble del IPC general. Solo en el primer mes del año, el incremento mensual fue de 2,55 %, lo que evidencia que la presión inflacionaria es reciente y persistente.
En supermercados, el impacto es tangible. En una revisión realizada por Valora Analítik, el kilo de carne de res para asar o freír se comercializa en $24.735 en Éxito (con descuento del 25 %, sin el cual estaría en $32.900) y en $29.900 en Olímpica.
Si se descuenta la variación anual de 11,73 %, se estima que hace un año el precio rondaba los $22.138 por kilo en Éxito y $26.761 en Olímpica. En doce meses, el consumidor pasó de pagar poco más de $22.000 a casi $25.000 en una cadena, y de menos de $27.000 a casi $30.000 en otra.
En hogares donde la carne de res es habitual, el impacto acumulado en el gasto mensual es relevante, lo que ha incentivado la sustitución hacia proteínas como el pollo.
Apoyo gubernamental al sector ganadero y cárnico por las inundaciones
Frente a la magnitud de la emergencia, el Gobierno activó un paquete que moviliza más de $700.000 millones, incluyendo refinanciación de créditos, suspensión de plazos del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y apoyos directos en insumos.
El Ministerio de Agricultura permitirá la refinanciación de créditos vigentes al 1 de febrero de 2026, incluyendo obligaciones con mora de hasta 90 días. El Banco Agrario ofrecerá prórrogas de hasta 180 días y Finagro reiteró que el crédito de fomento será clave para la reactivación.
Sin embargo, el desafío no es únicamente financiero. La combinación de muerte de ganado, afectación masiva del hato y destrucción de pasturas configura un escenario en el que la oferta de animales aptos para sacrificio podría reducirse temporalmente, amplificando la presión sobre precios.
En los próximos meses, el mercado deberá observar la evolución del inventario en zonas afectadas, la velocidad de recuperación de las pasturas y el impacto real de los alivios financieros sobre la liquidez de productores.
Si la recuperación productiva se prolonga y parte de los 546.719 bovinos afectados no logra reincorporarse plenamente al ciclo productivo, el efecto podría trasladarse de forma más evidente a frigoríficos, comercializadores y consumidores.
Las inundaciones en Córdoba, medidas en 27.075 predios afectados y más de 3.000 bovinos muertos, no son solo una emergencia rural. En un contexto de inflación persistente en alimentos, podrían convertirse en un factor determinante para el comportamiento del precio de la carne durante 2026.