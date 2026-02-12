Fechas clave para cobrar subsidios en 2026: Devolución del IVA, Renta Joven y Colombia Mayor 

En Colombia, millones de hogares dependen cada mes de los subsidios del Gobierno para completar su ingreso, cubrir alimentación, educación o gastos básicos. Para estas familias, conocer las fechas exactas de pago no es un detalle menor: perder un ciclo o no estar atentos al cronograma puede significar semanas de incertidumbre financiera.
Teniendo en cuenta lo anterior, Prosperidad Social ya publicó las fechas clave para cobros de subsidios en 2026, correspondientes al primer semestre del año.
El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, dio a conocer el calendario oficial de transferencias para programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Renta Joven y Jóvenes en Paz, que en conjunto representan uno de los principales componentes del gasto social del Gobierno nacional.
“Durante 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro invirtió más de 5,3 billones de pesos en programas de transferencias monetarias, para atender a 3,3 millones de hogares. Es un trabajo interinstitucional que aportó al logro histórico de disminución de la pobreza en el país”, afirmó Rodríguez Amaya.
La entidad aclaró que el cronograma puede estar sujeto a cambios según la disponibilidad presupuestal, pero será la base para tener en cuenta los pagos correspondientes a cada subsidio.
Subsidio de Colombia Mayor: renta básica de $230.000
El programa Colombia Mayor, dirigido a adultos mayores en condición de vulnerabilidad, iniciará su primer ciclo de pagos el 27 de febrero de 2026. Este subsidio cumple el compromiso presidencial de entregar una renta básica mensual de $230.000 a mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años vinculados al programa.
Los siguientes ciclos del primer semestre se entregarán a partir de:
- 25 de marzo
- 22 de abril
- 20 de mayo
- 17 de junio
- 29 de julio
Colombia Mayor es uno de los programas con mayor cobertura en el país y forma parte de la estrategia de protección a población adulta sin pensión o en condición de pobreza.
Subsidios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: hasta $500.000 por hogar
El primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA iniciará el 20 de febrero de 2026. Ambos programas benefician a más de 700.000 hogares con niños menores de seis años en situación de pobreza o alta vulnerabilidad, así como a hogares en pobreza extrema con personas con discapacidad que requieren cuidador.
Cada hogar recibirá una transferencia de $500.000 por ciclo, según informó Prosperidad Social. Los siguientes pagos están programados para iniciar en:
- 30 de abril
- 24 de junio
La Devolución del IVA busca compensar el impacto del impuesto al consumo en los hogares más pobres, mientras que Renta Ciudadana se enfoca en fortalecer el ingreso básico y romper ciclos de pobreza intergeneracional.
Subsidios de Renta Joven y Jóvenes en Paz
El programa Renta Joven, dirigido a estudiantes en condición de vulnerabilidad que cursan educación superior, tendrá su ciclo 6 el 18 de febrero de 2026.
El ciclo 1 del nuevo año iniciará el 27 de marzo, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Las siguientes transferencias comenzarán el:
- 28 de mayo
- 16 de julio
Este programa beneficia a más de 170.000 jóvenes y otorga mínimo $400.000 por ciclo, con el objetivo de apoyar la permanencia y graduación en educación superior, además de fomentar la movilidad social a través de empleo, emprendimiento y formación posgradual.
Entre tanto, el ciclo 1 de Jóvenes en Paz comenzará el 20 de febrero de 2026. Este programa es liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad y busca ofrecer una ruta integral de atención a jóvenes en riesgo, mientras que Prosperidad Social administra el componente de transferencias monetarias.
Recomendaciones para beneficiarios de estos subsidios
Prosperidad Social reiteró el llamado a los beneficiarios para mantener actualizada su información de contacto, lo cual es clave para evitar retrasos o inconvenientes en la entrega.
Las personas pueden comunicarse a:
- Bogotá: 601 379 1088
- Línea nacional: 01 8000 95 1100
También pueden acudir a las oficinas regionales de la entidad.
Aunque el cronograma cubre el primer semestre, el comportamiento de la ejecución presupuestal será determinante para el segundo semestre de 2026. El seguimiento a la sostenibilidad fiscal y a la evolución de la pobreza será clave para evaluar el alcance y continuidad de estos programas.