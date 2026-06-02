Cesantías no cubren pago clave que hacen los ciudadanos en educación superior

Las cesantías se han convertido en una de las principales herramientas de protección económica para los trabajadores en Colombia. Además de funcionar como un respaldo financiero en caso de desempleo, estos recursos también pueden destinarse a la financiación de estudios superiores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente.
De acuerdo con información divulgada por Porvenir, los afiliados tienen la posibilidad de retirar sus cesantías para cubrir gastos relacionados con programas de educación superior propios, de sus hijos o de personas que dependan económicamente de ellos. Sin embargo, el uso de estos recursos está sujeto a condiciones específicas y no aplica para cualquier tipo de formación académica.
¿Qué pagos educativos no se pueden hacer con las cesantías?
Entre las restricciones establecidas se encuentra la imposibilidad de utilizar las cesantías para el pago de derechos de grado. Tampoco es posible destinarlas a cubrir costos asociados con seminarios, conferencias, talleres o actividades académicas de corta duración que no hagan parte de un programa formal aprobado por las autoridades educativas competentes.
Asimismo, estos recursos no pueden emplearse para financiar estudios de educación preescolar, básica primaria o bachillerato.
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Para acceder al retiro de cesantías con fines educativos, la institución en la que se realizará la formación debe contar con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.
Cuando se trate de instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, el trabajador deberá presentar documentación adicional. Entre los soportes exigidos se encuentra la resolución expedida por la Secretaría de Educación correspondiente, mediante la cual se autoriza el funcionamiento de la entidad y del programa académico. Dicho documento debe tener una vigencia no superior a cinco años e incluir información sobre la duración del programa, el valor de la matrícula y las condiciones de pago.
En el caso de estudios realizados en el exterior, como cursos de idiomas o diplomados, será necesario demostrar que la formación constituye un requisito para obtener un título profesional. Para ello, se deberá presentar el plan de estudios o el pensum académico que evidencie dicha exigencia.
Las cesantías también pueden utilizarse para pagar o amortizar créditos educativos adquiridos con el ICETEX o con entidades financieras autorizadas. Esta alternativa permite reducir las obligaciones económicas derivadas de la formación profesional y facilitar la continuidad de los estudios.