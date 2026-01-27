Cesantías de los trabajadores colombianos alcanzaron máximo histórico de $26,1 billones en 2025

El ahorro de los trabajadores colombianos en cesantías demostró una solidez sin precedentes en 2025, según el balance presentado por Asofondos, que reveló que los ahorros de los 10,8 millones de afiliados a las administradoras privadas (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) cerraron el año con un máximo histórico de $26,1 billones.
Este monto representa un crecimiento del 17 % respecto a 2024, un resultado especialmente significativo, según el gremio, dado que se logró en un entorno marcado por un crecimiento económico moderado, riesgos fiscales y una inflación que, aunque estable, se mantuvo en niveles elevados.
«Las cesantías han sido un gran respaldo para los trabajadores, una muestra de las bondades del empleo formal y del esfuerzo de los empleadores para honrar el pago de esta prestación social», destacó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
El reporte también revela que el uso de estos recursos aumentó en 2025. Los trabajadores retiraron un total de $11,7 billones, un 9,4 % más que en el año anterior.
La terminación del contrato laboral se consolidó como el principal motivo de retiro, sumando $4,1 billones. Este rubro, que representa el 35,6 % del total de los retiros, creció un 7,5 % frente a 2024.
Por otra parte, los recursos destinados a la vivienda representaron aproximadamente el 54 % de los retiros totales. Específicamente, se utilizaron $3,3 billones (28,6 %) para mejora de vivienda o liberación de deuda y $2,9 billones (25,3 %) para la adquisición de vivienda nueva.
Finalmente, el rubro de educación experimentó un crecimiento del 17,9 % anual. En este caso, los afiliados retiraron $1 billón para financiar su educación o la de su familia, representando el 8,5 % de los retiros totales.
Temporada de cesantías 2026
Asofondos recordó que los empleadores tienen plazo hasta el 14 de febrero de 2026 para consignar la próxima cuota de esta prestación social, que equivale a un mes de salario por año trabajado.
Así mismo, recordó que los intereses sobre las cesantías, que corresponden al 12 % anual (1 % mensual) sobre el saldo de las cesantías acumuladas al 31 de diciembre del año anterior, deben ser pagados directamente al trabajador que completó un año de antigüedad (o ajustado de forma proporcional) a más tardar el 31 de enero de 2026.
El presidente del gremio indicó que este comportamiento del ahorro en 2025 reafirma a las cesantías no solo como un seguro de desempleo esencial, sino como una herramienta estratégica para que los colombianos alcancen metas patrimoniales y educativas a largo plazo.