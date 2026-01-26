Pago de cesantías en Colombia tendrá cambio que beneficiará a empresas

Las cesantías constituyen una prestación social obligatoria en Colombia y cumplen una función clave como mecanismo de ahorro para los trabajadores.
Este beneficio debe ser reconocido y consignado por los empleadores de manera anual, con el propósito de brindar un respaldo económico al empleado en situaciones específicas de su vida laboral y personal.
El objetivo principal de las cesantías es servir como apoyo financiero en determinados escenarios contemplados por la ley. Uno de los más comunes se presenta cuando finaliza el contrato laboral, ya sea por renuncia del trabajador o por despido.
En ese momento, el empleado puede disponer de los recursos acumulados para afrontar el periodo de transición mientras consigue una nueva fuente de ingresos. Adicionalmente, esta prestación puede utilizarse para la adquisición, construcción o remodelación de vivienda, así como para cubrir gastos relacionados con educación. En este último caso, los recursos pueden destinarse no solo a la formación del trabajador, sino también a la de su cónyuge o hijos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
La normativa laboral colombiana también define plazos claros para que las empresas realicen la consignación de las cesantías. De acuerdo con la ley, los empleadores tienen como fecha límite el 14 de febrero de cada año para efectuar el depósito correspondiente al periodo trabajado durante el año anterior. Este plazo es de obligatorio cumplimiento y busca garantizar que los recursos estén disponibles oportunamente en los fondos de cesantías.
¿Hasta cuándo hay plazo para pagar las cesantías?
Sin embargo, para el año 2026 se presenta una variación relevante en el calendario que debe ser tenida en cuenta tanto por empleadores como por trabajadores. En esa vigencia, el 14 de febrero coincide con un día sábado, lo que implica un ajuste en la fecha límite de consignación. Dado que la ley establece que este tipo de obligaciones deben cumplirse en un día hábil, el plazo se extiende automáticamente hasta el siguiente día laboral. En consecuencia, las empresas podrán realizar la consignación de las cesantías hasta el lunes 16 de febrero de 2026, sin que esto se considere un incumplimiento.
Recomendado: Pago de intereses de cesantías tendrá importante cambio: Nueva Ley da beneficio a trabajadores
Es importante resaltar que el desconocimiento de estas fechas no exime a los empleadores de su responsabilidad. En caso de que una empresa no consigne las cesantías dentro del plazo legal, incurre en mora y se expone a sanciones económicas.
La legislación establece que el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de retraso en la consignación, según destaca la Ley 50 de 1990.