Aumentan fraudes a trabajadores que pagan planilla: Hacen alerta sobre páginas que les quitan el dinero

Los trámites y pagos digitales continúan ganando terreno en Colombia. Este proceso ha facilitado el cumplimiento de distintas obligaciones, especialmente para trabajadores independientes, emprendedores y empleadores, quienes hoy pueden realizar múltiples gestiones sin necesidad de desplazarse ni invertir largas horas en procesos presenciales.
Sin embargo, el crecimiento de estos servicios también ha dado paso a nuevas modalidades de fraude que se aprovechan del desconocimiento y la confianza de los usuarios.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con datos del Centro Cibernético Policial, durante 2025 se registraron más de 64.000 denuncias relacionadas con estafas digitales en el país. Este panorama ha encendido las alertas tanto de las autoridades como de las empresas responsables de la prestación de servicios en línea.
Una de las estrategias más utilizadas por los delincuentes consiste en la creación de páginas web falsas que aparentan pertenecer a entidades reconocidas. Mediante anuncios patrocinados o resultados en motores de búsqueda, los usuarios son dirigidos a sitios fraudulentos que ofrecen supuesta asesoría para efectuar pagos o solucionar inconvenientes asociados con diferentes trámites.
Posteriormente, las víctimas son contactadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, por personas que emplean logotipos, nombres e imágenes institucionales con el propósito de generar confianza y obtener información confidencial.
Gabriel Villegas, gerente del Operador de Información miplanilla.com, explicó que este tipo de situaciones afecta principalmente a personas naturales y trabajadores independientes que realizan el pago de sus aportes por primera vez o que buscan mecanismos de atención más ágiles. En ese contexto, señaló que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar caer en este tipo de engaños.
Entre las principales señales de alerta se encuentran las direcciones web con variaciones del dominio oficial o errores ortográficos, mensajes que exigen pagos inmediatos para evitar supuestos bloqueos del servicio, solicitudes de claves personales o códigos de verificación y redirecciones hacia métodos de pago desconocidos o poco confiables.
Asimismo, es recomendable desconfiar de perfiles de WhatsApp con información incompleta, fotografías de baja calidad o inconsistencias en la identidad visual de los sitios web que dicen representar.
¿Cómo evitar estafas al momento de hacer pagos de planillas por internet?
Los expertos recomiendan ingresar directamente la dirección oficial de la entidad en el navegador y verificar que la página cuente con el protocolo de seguridad «https://» y el candado de protección antes de suministrar información personal o financiera. De igual forma, aconsejan evitar el acceso mediante enlaces enviados por mensajes de texto, códigos QR o publicaciones en redes sociales provenientes de remitentes desconocidos.
Frente a este escenario, miplanilla y Compensar han fortalecido sus mecanismos de monitoreo para detectar comportamientos inusuales dentro de sus plataformas y poner a disposición de los usuarios canales oficiales de verificación y reporte. Estas acciones se complementan con estrategias pedagógicas orientadas a promover una cultura de autocuidado digital. Entre ellas se destaca la campaña «Ponte Pilas», liderada por Compensar, cuyo propósito es sensibilizar a los ciudadanos sobre los riesgos asociados con la actividad en entornos digitales.
El avance de la transformación tecnológica exige que tanto las organizaciones como los usuarios adopten hábitos de navegación más seguros. Verificar la autenticidad de los canales utilizados, proteger la información personal y denunciar oportunamente cualquier irregularidad son acciones fundamentales para reducir el impacto del fraude digital.