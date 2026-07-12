Tras las elecciones, cada vez más colombianos buscan invertir en dólares: estos son los destinos preferidos

La incertidumbre que suele acompañar los cambios de gobierno en Colombia está modificando el comportamiento de muchos inversionistas. Más allá de los movimientos del dólar o de la volatilidad de los mercados, cada vez más personas buscan proteger su patrimonio llevando parte de sus recursos a activos denominados en dólares, especialmente en mercados inmobiliarios de Estados Unidos y Panamá.
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La tendencia, que ya se venía observando en los últimos años, tomó un nuevo impulso tras las elecciones presidenciales, en un contexto en el que empresarios y familias buscan diversificar riesgos, acceder a economías más estables y construir patrimonio fuera del país sin depender exclusivamente del comportamiento de la economía colombiana.
Destinos preferidos de los colombianos para invertir en dólares
De acuerdo con el análisis presentado por la firma A&P Alianzas y Proyectos, especializada en inversiones inmobiliarias internacionales, Panamá y Estados Unidos continúan consolidándose como los principales destinos para los colombianos que desean invertir en dólares.
La compañía explica que este comportamiento no responde únicamente a la coyuntura política derivada de las elecciones, sino a una estrategia de diversificación patrimonial de largo plazo, enfocada en reducir riesgos y aprovechar las ventajas de economías dolarizadas.
El fenómeno también encuentra respaldo en las cifras del Banco de la República.
Según datos citados por la firma, las salidas globales de capital colombiano superaron los US$8.000 millones al cierre del tercer trimestre de 2025. Aunque el banco central aún no publica el desglose definitivo por destino, análisis sobre la balanza de pagos estiman que la inversión directa en el exterior se ubicó entre US$1.600 millones y US$2.800 millones durante ese periodo, niveles similares a los registrados en 2023.
Para Carolina Arenas, fundadora y experta inmobiliaria de A&P Alianzas y Proyectos, las decisiones de inversión deberían responder a objetivos patrimoniales de largo plazo y no únicamente a los resultados de una elección presidencial.
«Las decisiones patrimoniales no deberían depender del gobierno de turno. Un portafolio sólido se construye con horizontes de 10, 20 o 30 años, no con períodos presidenciales de cuatro años, y permite cubrir metas como la jubilación, la educación o la preservación de un legado», afirmó Arenas.
En ese sentido, explica que las familias con mayor perfil inversionista no buscan anticipar qué administración llegará al poder, sino construir portafolios capaces de soportar diferentes escenarios económicos mediante la diversificación geográfica de sus activos.
Aunque ambos mercados son atractivos, ofrecen ventajas diferentes para los inversionistas colombianos.
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Estados Unidos continúa siendo una referencia por el tamaño de su economía, la fortaleza institucional y la profundidad de su mercado inmobiliario.
Panamá, por su parte, gana protagonismo gracias a su régimen de renta territorial, que permite que los ingresos generados en el exterior y posteriormente transferidos al país no paguen impuesto sobre la renta a nivel local.
Además, la legislación panameña contempla incentivos migratorios para quienes realizan inversiones inmobiliarias.
Según la firma, una inversión superior a US$300.000 permite que el inversionista y su núcleo familiar inmediato puedan acceder a la residencia permanente mediante un proceso que puede completarse en aproximadamente 30 días. Para muchos empresarios, esta posibilidad representa no solo una inversión inmobiliaria, sino también una estrategia para internacionalizar su patrimonio y facilitar oportunidades para futuras generaciones.
La especialista aclara que comprar una propiedad fuera del país requiere un análisis mucho más amplio que el simple valor del inmueble.
«Como en toda inversión internacional, adquirir una propiedad en el exterior exige una planificación en aspectos como la carga tributaria, la regulación cambiaria y el conocimiento del mercado local. Asimismo, es clave contemplar costos asociados como seguros, administración y obligaciones fiscales, con el fin de proyectar de manera más precisa la rentabilidad, por lo que el acompañamiento de consultores se convierte en un factor estratégico para optimizar los resultados y facilitar la toma de decisiones informadas», explicó Arenas.
A estos elementos se suman factores como la ubicación del activo, la forma de financiación, la estructura jurídica utilizada para realizar la compra e incluso el uso de vehículos corporativos en Estados Unidos, aspectos que pueden influir directamente sobre la rentabilidad de la inversión.
La expectativa de A&P Alianzas y Proyectos es que la internacionalización del capital colombiano continúe creciendo durante los próximos años.
La firma considera que la combinación entre una mayor presión fiscal, la búsqueda de mercados más estables y la necesidad de diversificar el patrimonio está transformando la manera en que muchos colombianos entienden las inversiones inmobiliarias internacionales.
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«Hoy, el inversionista colombiano entiende que diversificar geográficamente su patrimonio ya no es un lujo, sino una estrategia de gestión del riesgo. Invertir en el exterior no significa dejar de creer en Colombia; significa construir un portafolio más sólido, equilibrado y preparado para el largo plazo», concluyó la experta.