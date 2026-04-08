Trabajadores independientes podrían recibir nuevo pago de más de $70.000 con nueva Ley

Un proyecto de ley en trámite en el Congreso de la República propone modificar las condiciones de acceso al subsidio familiar en Colombia, con el fin de incluir a los trabajadores independientes y contratistas dentro de este sistema de protección social. La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas orientadas a reducir las diferencias existentes entre las distintas modalidades de vinculación laboral en el país.
La propuesta ya superó su primer debate en la Comisión Séptima del Senado y continúa su curso en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se definirá su viabilidad en las siguientes etapas legislativas. De avanzar, representaría un cambio en el esquema actual, que limita el acceso a la cuota monetaria de las cajas de compensación familiar a los trabajadores dependientes.
Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en permitir que los trabajadores independientes accedan a este beneficio mediante un aporte voluntario equivalente al 4 % de su ingreso base de cotización. Este mecanismo busca establecer condiciones similares a las de los empleados formales, quienes ya realizan contribuciones obligatorias al sistema. De esta manera, se pretende ampliar la cobertura del subsidio sin alterar su estructura de financiamiento.
¿Cuáles serían las condiciones para acceder al subsidio monetario?
El acceso a la cuota monetaria estaría sujeto al cumplimiento de varios requisitos. Entre ellos, se contempla la afiliación a una única caja de compensación en el lugar de residencia, la realización de aportes completos de forma mensual y la acumulación de al menos seis meses de cotización continua antes de recibir el beneficio. El pago se efectuaría mensualmente, con carácter vencido, previa verificación de los aportes a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
Recomendado: Pronto estos trabajadores en Colombia tendrán que trabajar menos horas a la semana
El proyecto también incorpora medidas de control para garantizar la correcta asignación de los recursos. En este contexto, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) tendría la facultad de verificar los ingresos reportados por los trabajadores independientes mediante el cruce de información con otras entidades, entre ellas la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esta disposición busca prevenir la subdeclaración de ingresos y fortalecer la transparencia del sistema.
Adicionalmente, se plantea que los beneficiarios mantengan el derecho a la cuota monetaria durante periodos de incapacidad por enfermedad, maternidad o accidentes laborales. Sin embargo, el monto del subsidio no podrá superar el valor mínimo definido a nivel departamental por la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Para 2026, el subsidio monetario registra un incremento en varias cajas de compensación. En el caso de Compensar, por ejemplo, el valor se ubica en $73.100 mensuales por beneficiario, lo que equivale a $877.200 anuales. De ser aprobada la iniciativa, los trabajadores independientes que cumplan los requisitos podrían acceder a este ingreso en condiciones similares a las de los trabajadores dependientes, lo que contribuiría a ampliar la cobertura del sistema y a mejorar la equidad en el acceso a beneficios sociales.