El pago por trabajar festivos volverá a subir en Colombia: estas son las fechas

En Colombia, trabajar los festivos suele significar perder tiempo de descanso con la familia, aplazar celebraciones o incluso pasar fechas especiales cumpliendo una jornada laboral normal. Sin embargo, para millones de empleados del comercio, la salud, la seguridad, el transporte, la hotelería y otros sectores esenciales, ese sacrificio comenzará a ser mejor remunerado en los próximos meses.
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La razón es que el recargo por laborar en días de descanso obligatorio y festivos seguirá aumentando como parte de la implementación gradual establecida en la Ley 2466 de 2025. Se trata de un cambio que impactará directamente el bolsillo de quienes deben trabajar mientras gran parte del país disfruta de un día libre.
El ajuste cobra especial relevancia porque coincidirá con la reducción de la jornada laboral máxima legal a 42 horas semanales a partir del 15 de julio de 2026, una transformación que viene modificando la forma en que las empresas calculan salarios, horas extras y recargos laborales.
De acuerdo con un concepto jurídico emitido por el Ministerio del Trabajo el 6 de marzo de 2026, la legislación colombiana establece una ruta gradual para incrementar el pago adicional que reciben los trabajadores cuando laboran en un festivo o en su día de descanso obligatorio.
Las fechas en las que volverá a subir el pago por trabajar festivos
La modificación quedó incorporada en el artículo 14 de la Ley 2466 de 2025, que reformó el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo.
Según explicó el Ministerio del Trabajo, el recargo será implementado de manera gradual:
- Desde el 1 de julio de 2025: recargo del 80 %.
- Desde el 1 de julio de 2026: recargo del 90 %.
- Desde el 1 de julio de 2027: recargo del 100 %.
En otras palabras, el valor adicional que reciben los trabajadores por laborar un festivo seguirá aumentando durante los próximos dos años hasta alcanzar el doble del valor ordinario correspondiente a ese tiempo trabajado.
La cartera laboral recordó que la norma establece que el trabajo en días de descanso obligatorio o festivos deberá remunerarse con un recargo del 100 % sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, aunque los empleadores pueden acogerse al cronograma gradual previsto por la ley.
¿Cómo se paga actualmente un festivo trabajado?
Uno de los aspectos que más confusión genera entre trabajadores y empleadores es la forma correcta de liquidar un festivo.
El Ministerio del Trabajo aclaró que cuando una persona trabaja un festivo no solo recibe el recargo adicional, sino que intervienen varios componentes salariales.
Según el concepto jurídico, el trabajador tiene derecho a el pago correspondiente al día de descanso remunerado, el pago de las horas efectivamente trabajadas durante el festivo y el recargo adicional establecido por la ley, actualmente del 80 %, que subirá a 90 % en julio de 2026 y a 100 % en julio de 2027.
La entidad enfatizó que la remuneración de estos días está conformada por “el valor de un día laboral ordinario, más el adicional” correspondiente al recargo legal.
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Tomando como referencia el salario mínimo de 2026, fijado en $1.750.905, el Ministerio del Trabajo calculó que el valor ordinario de la hora laboral ronda los $9.216.
Esto significa que si un trabajador labora ocho horas en un festivo durante 2026, cada hora tendría un recargo del 90 % sobre su valor ordinario.
De manera simplificada, una hora que normalmente vale $9.216 generaría un pago adicional cercano a $8.294 por concepto de recargo festivo.
Así, solo por el recargo, una jornada de ocho horas podría representar aproximadamente $66.000 adicionales, sin contar los demás componentes salariales que intervienen en la liquidación final.