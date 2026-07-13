Baloto revolucionó la forma de pagar premios: Así puede reclamarlos sin tener que ir a las oficinas

Baloto es uno de los juegos de azar con mayor participación en Colombia. Sus diferentes modalidades permiten la entrega semanal de miles de premios a los apostadores en todo el país.
Con el propósito de facilitar el cobro de los premios adquiridos por internet, Baloto anunció una nueva alternativa de pago digital. Los usuarios que realicen sus compras a través de Baloto.com podrán recibir determinados premios sin necesidad de desplazarse a oficinas o puntos físicos de atención.
La medida permitirá que los apostadores reclamen premios de hasta $2 millones mensuales mediante las llaves Bre-B, el sistema de transferencias inmediatas entre entidades financieras que opera en Colombia. A través de esta modalidad, los ganadores podrán recibir el dinero directamente en la cuenta bancaria vinculada a la llave registrada.
El beneficio estará disponible únicamente para quienes compren sus apuestas en el portal oficial Baloto.com y aplicará para los juegos Baloto Revancha, MiLoto y ColorLoto. De esta forma, los usuarios que obtengan premios dentro del monto habilitado podrán completar el proceso de cobro de manera digital desde un computador o dispositivo móvil.
¿Quiénes podrán cobrar los premios de Baloto mediante Bre-B?
Baloto precisó que el pago digital a través de las llaves Bre-B no estará habilitado para los jugadores que adquieran sus tiquetes en puntos físicos. En esos casos, los premios deberán reclamarse en los establecimientos autorizados de las redes SuRed y SuperGIROS, conforme a los procedimientos vigentes.
Asimismo, los premios superiores a $2 millones y hasta 182 UVT continuarán pagándose en los puntos autorizados. Cuando el valor del premio supere ese límite, el ganador deberá realizar el trámite ante Fiduciaria de Occidente, entidad encargada de gestionar el pago de los premios de mayor cuantía.
Los usuarios que obtengan premios mediante Baloto.com también tendrán la posibilidad de conservar el dinero en su saldo digital dentro de la plataforma.