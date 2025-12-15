Salario mínimo en Colombia podría definirse en las próximas horas

Hasta hoy, 15 de diciembre, los trabajadores y empresarios tienen plazo para definir, mediante consenso, el aumento del salario mínimo en Colombia correspondiente al año 2026.
De momento, las posturas están sustancialmente alejadas, entendiendo que la distancia entre una opción y otra es casi del doble.
Mientras los empresarios aseguran que el salario mínimo en Colombia debería subir cerca del 7,21 %, los trabajadores aseguran que el incremento no debería ser menor al 16 %.
Según los trabajadores y empresarios parece no haber un escenario lo suficientemente amplio para pensar en un aumento mediante consenso.
Lo que viene para la definición del salario mínimo en Colombia
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, abrió la posibilidad para que el incremento pueda llegar a darse mediante consenso, lo anterior teniendo en cuenta que las propuestas no son fijas.
Es decir, dijo la semana pasada Sanguino, las partes tienen disposición para que el aumento tenga en cuenta las necesidades y preocupaciones de todos los que hacen parte de la mesa de concertación.
En caso de que no se dé una salida negociada para el salario mínimo en Colombia, el presidente Petro, desde este 15 de diciembre y hasta el 30 del mismo mes podría tomar la decisión mediante decreto.
Cabe aclara en todo caso que podrían darse algunas sesiones extra si las partes cambian de opinión y acogen los argumentos de la contraparte, un escenario que no se ha dado en otras negociaciones.