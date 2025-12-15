Salario mínimo en Colombia Noticias económicas importantes

Salario mínimo en Colombia podría definirse en las próximas horas

Se vence el primer plazo para que se dé una decisión por consenso del aumento del salario mínimo en Colombia del 2026.

Por:
Salario mínimo
El ministro de trabajo, Antonio Sanguino (izq), con la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, en la mesa de concertación. Foto: MinTrabajo.

Hasta hoy, 15 de diciembre, los trabajadores y empresarios tienen plazo para definir, mediante consenso, el aumento del salario mínimo en Colombia correspondiente al año 2026.

De momento, las posturas están sustancialmente alejadas, entendiendo que la distancia entre una opción y otra es casi del doble.

salario mínimo en Colombia
Foto: Valora Analitik

Mientras los empresarios aseguran que el salario mínimo en Colombia debería subir cerca del 7,21 %, los trabajadores aseguran que el incremento no debería ser menor al 16 %.

Según los trabajadores y empresarios parece no haber un escenario lo suficientemente amplio para pensar en un aumento mediante consenso.

Salario mínimo en Colombia
Imagen: Valora Analitik

Lo que viene para la definición del

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, abrió la posibilidad para que el incremento pueda llegar a darse mediante consenso, lo anterior teniendo en cuenta que las propuestas no son fijas.

Es decir, dijo la semana pasada Sanguino, las partes tienen disposición para que el aumento tenga en cuenta las necesidades y preocupaciones de todos los que hacen parte de la mesa de concertación.

En caso de que no se dé una salida negociada para el salario mínimo en Colombia, el presidente Petro, desde este 15 de diciembre y hasta el 30 del mismo mes podría tomar la decisión mediante decreto.

Salario mínimo y auxilio de transporte
Trabajadores colombianos. Foto: ©Andrzej Rostek de Getty Images a través de Canva.com

Recomendado: Dólar en Colombia arranca a la baja pendiente de definición del salario mínimo

Cabe aclara en todo caso que podrían darse algunas sesiones extra si las partes cambian de opinión y acogen los argumentos de la contraparte, un escenario que no se ha dado en otras negociaciones.

Salario mínimo Colombia
