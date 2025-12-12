Dólar en Colombia arranca a la baja pendiente de definición del salario mínimo

Según datos suministrados por JP Tactical Trading, el dólar en Colombia arrancó este viernes 12 de diciembre en los $3.792, lo que da cuenta de una caída de $8 cuando se compara con el cierre de este jueves 11 de diciembre.
De momento, el precio mínimo es de $3.790, mientras que el valor máximo de la moneda estadounidense es de $3.795.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia alcanza los $3.792, lo que es casi $18 menos cuando se compara con la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.
Varios hechos condicionan el comportamiento de la tasa de cambio en el país, siendo uno de los más importantes lo que vaya a pasar con las decisiones del gobierno Petro para recoger el dinero que ya no tendrá por la caída de la reforma tributaria.
Adicionalmente, el mercado está pendiente en Colombia de la negociación del salario mínimo para 2026 que sigue estancada porque la petición de los trabajadores, que plantea un aumento del 16 %, duplica la oferta empresarial del 7,21.
Lo que mueve al dólar en Colombia
Un informe de JP Tactical Trading da cuenta de que las partes tienen plazo hasta el 15 de diciembre para acordar, pero si no lo logran, el Gobierno podrá decretar el aumento antes de finalizar el mes.
Al tiempo que, en el plano internacional, el dólar en Colombia tiene en cuenta que “el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que impone un marco regulatorio único para la inteligencia artificial y limita la capacidad de los estados para establecer sus propias reglas, con el objetivo de dar mayor libertad a las tecnológicas y evitar un mosaico regulatorio”.
Recomendado: Dólar en Colombia abre a la baja tras el recorte de tasas de la FED
Los más recientes pronósticos apuntan a que el dólar no volvería a superar la barrera de los $4.000 para cuando termine este año.
—