Dólar en Colombia cae a $3.800 impulsado por recorte de tasas de la FED; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense registró un descenso en el mercado colombiano, reaccionando al nuevo enfoque de la Reserva Federal de Estados Unidos. El precio de cierre se estableció en $3.800,60, un valor inferior en $38,7 al último registro de ayer, que fue de $3.839,30.
La divisa abrió la jornada en $3.820 y rápidamente adoptó una dirección bajista, moviéndose entre un mínimo de $3.798,51 y un máximo de $3.824.
El catalizador principal del movimiento fue el mensaje más flexible de la autoridad monetaria estadounidense, lo que se tradujo en una mayor debilidad del dólar en el exterior, que regresó a los 98 puntos en el índice DXY (-0,59 %), mientras las monedas emergentes se fortalecían.
La FED dejó entrever que el deterioro del mercado laboral está tomando mayor relevancia que la inflación. Aunque esta continúa por encima del objetivo, muestra señales consistentes de enfriamiento, según Paula Chaves, analista de mercados de HFM.
La experta señaló que la institución reforzó la percepción de que se entra en un periodo de condiciones financieras más suaves. A esto se suma la decisión de ampliar la liquidez, reactivar compras de bonos y flexibilizar las operaciones de repos.
Desde el punto de vista técnico, el mercado local se acerca a zonas relevantes. La resistencia en torno a $3.890 sigue siendo el nivel que definiría si el dólar puede retomar tendencia alcista en Colombia en caso de un rebote. Por el contrario, el soporte más cercano está en $3.727, un punto que, si se perfora con fuerza, podría abrir espacio para una continuidad bajista de corto plazo, de acuerdo con Chaves.
Petróleo cae y EE. UU. corrige su déficit comercial
Los precios del petróleo retroceden, presionados por la posibilidad de que el plan de paz propuesto por EE. UU. contemple la restitución de suministros energéticos rusos a Europa.
Esto reduce la prima de riesgo sobre la oferta, sumado a una producción al alza en OPEP+ y señales de demanda débil.
Así, el barril WTI se ubicó en US$57,35 (-1,90 %) y el Brent en US$61,04 (-1,88 %).
En Estados Unidos, el déficit comercial se redujo en septiembre, respecto al mes anterior, casi un 11 % hasta US$52.800 millones, su menor valor desde mediados de 2020.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una valorización del 0,09 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2026 cerraron en 8,950 % y la jornada previa finalizaron en 9,041 %.
•Los TES de 2028 terminaron en 11,621 %, mientras que el dato anterior fue de 11,671 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,450 % y la jornada previa finalizaron en 12,583 %.
•Los TES de 2050 terminaron en 12,585 %, mientras que el dato anterior fue de 12,499 %.
—