Dólar en Colombia cae a la espera de decisión clave de la FED; deuda pública se desvalorizó

El dólar estadounidense registró un descenso en el mercado colombiano durante la jornada, revirtiendo parte del fuerte repunte de la semana pasada. El precio de cierre se estableció en $3.839,30, un valor inferior al de ayer, que fue de $3.865.
La divisa abrió en $3.860 y operó en rangos estrechos, moviéndose entre un mínimo de $3.838,99 y un máximo de $3.875,30. El mercado se mostró contenido y operó con una alta sensibilidad, a la espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.
El dólar global llega a la decisión de la FED con el mercado prácticamente descontando un recorte de 25 puntos básicos (pb), lo que llevaría el rango objetivo a 3,5 %-3,75 %.
Un mensaje más restrictivo podría dar soporte táctico al índice DXY y limitar la toma de riesgo global. Por otro lado, un sesgo más acomodaticio abriría espacio para que continúe la rotación hacia emergentes, según Acciones & Valores.
La atención se centra en los movimientos futuros en torno a la senda de tasas hacia 2026. Los mercados anticipan dos recortes de 25 pb para el próximo año, por encima del único recorte proyectado por la FED en septiembre. Analistas creen que una marca de 3,875 % en el dot plot para 2025 sugeriría que un miembro preferiría mantener la tasa estable, subrayando la fragilidad del consenso.
Petróleo y panorama global
Los precios del petróleo se mantienen presionados por el persistente riesgo de sobreoferta. El mercado está a la espera de los informes de la IEA y OPEC que podrían replantear las expectativas de equilibrio para 2026.
La proyección de producción récord en EE. UU. refuerza un escenario de saturación, mientras que las conversaciones diplomáticas sobre Ucrania moderan parcialmente las primas geopolíticas. El barril WTI se ubicó en US$58,03 (-0,38 %) y el Brent en US$61,73 (-0,34 %).
En Estados Unidos, los mercados operan con estabilidad a la espera del anuncio, pese a la aceleración del PCE general al 2,8 % en septiembre y a señales de enfriamiento laboral.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una desvalorización del 1,15 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2026 cerraron en 9,041 % y la jornada previa finalizaron en 8,871 %.
•Los TES de 2028 terminaron en 11,671 %, mientras que el dato anterior fue de 11,350 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,583 % y la jornada previa finalizaron en 12,276 %.
•Los TES de 2050 terminaron en 12,499 %, mientras que el dato anterior fue de 12,300 %.
