Tras conocerse el tercer recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) este 10 de diciembre, el presidente de la entidad, Jerome Powell, habló sobre las expectativas de los indicadores -entre ellos de la inflación- para este y el próximo año.
“Con la decisión de hoy, hemos reducido nuestra tasa de política tres cuartos de punto porcentual en nuestras últimas tres reuniones. Esta mayor normalización de nuestra postura debería ayudar a estabilizar el mercado laboral mientras permite que la inflación retome su tendencia descendente hacia el 2 % una vez que los efectos de los aranceles se hayan disipado”, dijo.
Vale recordar que, en la reunión de hoy, el Comité decidió reducir el rango objetivo para la tasa de interés a un rango entre 3,5 % y 3,75 %.
Powell recordó que, de acuerdo con las estimaciones de septiembre, la proyección es que en el mediano plazo “el nivel apropiado de la tasa de fondos federales se sitúe en 3,4 % a fines de 2026 y en 3,1 % a fines de 2027”.
El rumbo de la inflación, según la FED
A diferencia del rumbo que se espera que tomen las tasas de interés en los próximos dos años, la FED lanzó una nueva proyección sobre el comportamiento estimado de la inflación en el mismo periodo.
“Para la inflación total del PCE, el pronóstico es que esté en 2,9 % este año y 2,4 % el próximo, un poco más baja que la proyección mediana de septiembre”, aseguró Powell en la rueda de prensa.
Recomendado: Ahora | Reserva Federal de EE. UU. recorta tasas de interés: vuelven a niveles de 2022
Según la más reciente publicación, los precios del PCE total aumentaron 2,8 % durante los 12 meses terminados en septiembre y, excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios del PCE subyacente también aumentaron 2,8 %.
Anuncian compras de Tesoro
De otro lado, en la reunión de hoy, el comité decidió iniciar compras de valores del Tesoro de corto plazo, principalmente letras del Tesoro, con el propósito de mantener una oferta amplia de reservas con el tiempo.
“Estos incrementos en nuestras tenencias de valores aseguran que la tasa de fondos federales permanezca dentro de su rango objetivo, y son necesarios porque el crecimiento de la economía conduce, con el tiempo, a una mayor demanda por nuestros pasivos, incluidos el efectivo y las reservas”, dijo el presidente de la FED.
Como se detalla en una declaración publicada hoy por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, agregó, “las compras de gestión de reservas ascenderán a US$ 40.000 millones en el primer mes y podrían mantenerse elevadas durante algunos meses para aliviar las presiones previstas en el corto plazo en los mercados monetarios”.