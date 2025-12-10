En línea con los pronósticos del mercado, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) realizó un último recorte de tasas de interés en este 2025, como se anunció al final de su reunión de política monetaria celebrada este miércoles.
Tras la baja de un cuarto de punto porcentual, los tipos -que actualmente se ubicaban entre 3,75 % y 4 %- quedaron fijados en el rango de 3,5 % al 3,75 %.
“El comité decidió reducir el rango objetivo de la tasa de los fondos federales en 0,25 puntos porcentuales, a un rango entre 3,5 % y 3,75 %. El comité está firmemente comprometido a apoyar el máximo empleo y a que la inflación vuelva a su objetivo del 2 %”, dijo la FED en su comunicado oficial.
En septiembre, los funcionarios del Comité de la Reserva Federal planearon tres recortes para este otoño y solo uno para 2026.
En los últimos dos años, la FED ha bajado el tipo de interés clave en 1,5 puntos. Estas reducciones se debieron principalmente al debilitamiento del mercado laboral.
Con este nuevo recorte de diciembre, el tipo de interés de referencia para préstamos alcanza su nivel más bajo desde octubre de 2022.
Sin embargo, los recortes de tasas pueden impulsar la inflación, que se mantiene por encima del objetivo del 2 % de la FED.
Tanto los precios como el desempleo están subiendo. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) pasó del 2,3 % en abril al 3 % en septiembre, mientras que la tasa de desempleo aumentó del 4 % en enero al 4,4 % en septiembre.
Con la inflación ubicada un punto porcentual por encima del objetivo del 2 % del banco central, se espera que en 2026 hayan muchos menos recortes de tasas.
2026 tendrá otro rumbo de política monetaria con la salida de Jerome Powell
La nueva decisión de la FED no solo se enmarca en un contexto de incertidumbre por los indicadores económicos y las medidas políticas que los impactan, sino también por el rumbo que tomará el banco central con la elección de su próximo presidente el año entrante.
Jerome Powell, quien hasta hoy se encuentra al frente de la entidad, terminará su mandato en mayo de 2026 y el presidente, Donald Trump, aspira que su sucesor sea cercano a su Gobierno.
En una encuesta de diciembre realizada por CNBC se reveló que el 84 % cree que el presidente Trump designará a Hassett, director del Consejo Económico Nacional, para dirigir el banco central. Sin embargo, solo el 11 % cree que eso es lo que el presidente debería hacer.
En contraste, los números muestran que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, es el favorito del 47 % de los encuestados, seguido de Kevin Warsh con el 23 %. Pese a estos nombres, solo el 5 % de los encuestados cree que Trump elegirá a alguno de los dos.
En cuanto a la postura frente al avance de los recortes de la tasa de interés en el país, el 76 % de los encuestados por CNBC cree que el próximo presidente de la FED adoptará una postura más moderada que Powell.
