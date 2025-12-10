La última reunión del año para definir el rumbo de las tasas de interés en Estados Unidos (EE. UU.) se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre, en medio de un contexto de incertidumbre.
Las opiniones de divididas por la producción de resultados confusos han sido características de la economía del país en el último tiempo, por lo que no se tiene claro hacia dónde iría la decisión final de la Reserva Federal (FED).
En septiembre pasado, el banco central estadounidense comenzó a flexibilizar las tasas, con una pausa considerable durante la mayor parte de 2025, reduciendo un total de 1,5 puntos porcentuales.
Esta tarde, se espera que la FED reduzca los tipos de interés en otro cuarto de punto porcentual como parte de una estrategia para cambiar su política monetaria de una postura restrictiva a una más neutral.
De ser así, los tipos de referencia se situará en un rango del 3,5 % al 3,75 %; y los operadores prevén dos recortes adicionales en 2026.
Preocupaciones por la inflación
A pesar de las afirmaciones del presidente Donald Trump de que la inflación ha desaparecido, esta se mantiene por encima del objetivo de la FED, en parte debido a los aranceles implementados bajo su mandato.
En un artículo, CNBC comenta que si bien la mayoría de los funcionarios de la FED han afirmado que esperan que los aranceles impulsen temporalmente los precios, “la diferencia entre el nivel actual y el objetivo del banco central es suficiente para que algunos economistas y responsables políticos reflexionen”.
Además de las preguntas sobre las tasas y la actualización del gráfico de puntos, el comité puede indicar su próximo paso con respecto a la gestión de su balance.
En octubre, el comité indicó que detendría el proceso de “ajuste cuantitativo”, es decir, permitiría la retirada gradual de los fondos de los bonos con vencimiento.
“Ante la presión continua en los mercados de financiación a un día, algunos participantes del mercado esperan que la FED anuncie la reanudación de las compras de bonos, aunque no a un ritmo que sugiera una “flexibilización cuantitativa” o su opuesto”, comentó el medio de comunicación.