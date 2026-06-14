Este es el nuevo portafolio de gasolina y diésel que Terpel presentó al mercado

La empresa Terpel lanzó su portafolio de combustibles denominado Terpel GT Premium. La compañía manifestó que este producto incorpora una tecnología de última generación y que brinda mayor protección a los motores.
El portafolio incluye productos como Terpel GT Premium Diésel. Según la compañía, es superior frente a cualquier otro diésel en el mercado, además de optimizar el consumo en hasta 2,9 %. Agregó que ayuda a mantener limpios los inyectores y componentes del sistema de combustibles, con lo cual se previene la pérdida de potencia y también habría una operación más eficiente.
Según la organización, reduce las emisiones contaminantes en hasta 3,1 %, protege el motor de la corrosión y optimiza el abastecimiento con tecnología antiespumante.
El segundo producto en el portafolio es Terpel GT Premium Corriente. La organización manifestó que ayuda a optimizar el consumo del combustible, mejora el desempeño del motor y reduce las emisiones contaminantes en 2 %.
En tercer lugar se encuentra Terpel GT Premium Extra98, el cual cuenta con un nivel de octanaje de 98 octanos. La compañía manifestó que esta gasolina reduce el consumo en hasta 4 % e incrementa la potencia en 3,4 %. A la vez, reduce las emisiones contaminantes en 3,7 %. Este producto está diseñado para vehículos de alta compresión, supercargados o turbocargados, pero también puede ser utilizado por cualquier otro vehículo que funcione a gasolina.
Agregó que su portafolio cuenta con altos estándares de sostenibilidad, mencionando que Icontec acompañará los procesos de certificación de sus plantas y estaciones.
“Sabemos que este es un tema muy relevante para el país, por eso le apostamos al desarrollo de nuevos productos, los cuales reflejan nuestro compromiso con la búsqueda permanente de alternativas que van más allá de lo que ofrece el mercado”, expresó Óscar Bravo, presidente de la organización.
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La empresa concluyó que avanzará para llegar a 100 % de cobertura en Colombia para octubre de 2026.