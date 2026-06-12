Gobierno le apunta a un dólar más barato para 2026

El Ministerio de Hacienda espera que el dólar en Colombia termine el año 2026 con una depreciación del 7 %, de acuerdo con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo reveladas este viernes.
Vale la pena recordar que a inicio de año, en el Plan Financiero, se estimaba una tasa de cambio promedio de $3.801 (depreciación del 6,2 %) y ahora se espera que sea de $3.757.
Así, el año terminaría con un dólar $3.769 y no en $3.915 como se dijo inicialmente.
La tasa de cambio ha venido mostrando una tendencia a la baja en las últimas semanas y ha llegado a tocar mínimos que no se registraban desde 2021. Este viernes, 12 de junio, tocó un mínimo de $3.452 y cerró en $3.455.
El lunes 1 de junio, tras las elecciones Presidenciales de primera vuelta, el mercado mostró una reacción positiva y el dólar abrió la jornada en $3.576,66, con lo que la tasa de cambio se estabilizó en la zona de $3.550–$3.600 y transitó hacia un nuevo rango de negociación alrededor de $3.550–$3.630.
Los analistas destacaron un impulso de la confianza inversionista. En las jornadas previas, la divisa había ampliado su avance hasta mínimos del peso de más de una semana.
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