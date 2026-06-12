Claudia López se aleja del voto en blanco y se acerca a apoyar a Iván Cepeda para segunda vuelta

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López sigue moviendo sus fichas de cara a la segunda vuelta presidencial. Aunque evitó anunciar de manera explícita por quién votará, sus más recientes declaraciones dejaron ver un mayor acercamiento a la campaña de Iván Cepeda.
En una entrevista con María Jimena Duzán, López reiteró como ha dicho desde siempre que no votará por el candidato de derecha, a quien calificó como una “amenaza”. También descartó la opción del voto en blanco, una alternativa que había considerado anteriormente.
“El voto en blanco solo deja una constancia histórica respetable, pero no para la amenaza de la derecha mafiosa, violenta y antiderechos”, afirmó.
La exalcaldesa sostuvo que, aunque identifica riesgos en ambos proyectos políticos que disputan la Presidencia, considera que no son equivalentes. Según explicó, varias de las preocupaciones que tenía frente a la candidatura de Cepeda han sido corregidas o neutralizadas durante la campaña.
“Yo no comparto la idea de que sean iguales y representen un riesgo igual. Hay riesgos de ambos lados, pero no son equivalentes”, señaló.
Entre los cambios que destacó mencionó el abandono de la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, una de las iniciativas que más cuestionamientos le generaba. También aseguró haber visto modificaciones en asuntos relacionados con la seguridad, la visión económica y la distancia frente al supuesto fraude electoral de primera vuelta.
“Aquí (Cepeda) el riesgo era una visión estatizante de la economía y una política fiscalmente irresponsable. Pero, al menos en el papel, acaban de presentar una nueva versión de su programa en la que dicen: ‘Estoy cambiando mi programa’. Ahora hablan de un pacto productivo, porque la pelea con el sector privado no va a funcionar; de un pacto fiscal, porque seguir gastando sin control es insostenible; y de un pacto social, un tema en el que tienen mucho que mostrar”, señaló López.
Desde el inicio de la campaña, Claudia López ha sido una de las figuras del centro político más explícitas al cerrar cualquier posibilidad de adhesión a De la Espriella. Tanto durante la contienda electoral como después de conocerse los resultados de la primera vuelta, reiteró que existían líneas rojas que impedían un eventual respaldo al candidato.
Sin embargo, tampoco había expresado hasta ahora un apoyo abierto a Cepeda. En repetidas ocasiones insistió en que el senador debía marcar distancia de algunos sectores del Gobierno de Gustavo Petro y demostrar mayor independencia política para atraer votantes de centro.
Aunque evitó formalizar un respaldo, sus declaraciones reflejan un cambio de tono frente al candidato de izquierda y sugieren que su decisión final podría inclinarse hacia Cepeda.