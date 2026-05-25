Iván Cepeda y Paloma Valencia confirman importantes alianzas de última hora en medio de cierres de campaña

A solo días de las elecciones presidenciales, algunos candidatos reciben el último impulso para crecer en las urnas, mientras otros renuncian a sus aspiraciones, redefinen alianzas y toman distancia de antiguos sectores políticos. Movimientos que podrían inclinar la balanza en la primera vuelta del próximo 31 de mayo.
Carlos Caicedo anunció su renuncia a la contienda presidencial para sumarse a la campaña de Iván Cepeda. El respaldo representa un guiño político desde la Costa Caribe, donde el exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta conserva influencia. La adhesión busca fortalecer la denominada “Alianza por la Vida”.
Caicedo no ha sido el único en declinar su aspiración para respaldar a Cepeda. Días atrás también lo hizo Luis Gilberto Murillo, quien oficializó su llegada a la campaña con un discurso en el que aseguró que su decisión “se alinea con el futuro de Colombia”, quien además prometió poner al servicio del proyecto político “toda su experiencia”.
Paloma Valencia se reúne con María Corina Machado
Mientras el petrismo suma respaldos, la oposición también mueve fichas en el cierre de campaña. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, sostuvo un encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado.
En un mensaje publicado tras la reunión, la candidata aseguró que la dirigente venezolana representa “una voz que hoy le habla directo al corazón de Colombia”. Entretanto, Valencia realizó su acto de cierre en el Movistar Arena de Bogotá, acompañada de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, además de dirigentes del Centro Democrático y representantes de los partidos Liberal, Conservador y de La U.
En medio de la tensión política dentro de sectores de derecha, el candidato Miguel Uribe Londoño se refirió a la decisión de María Claudia Tarazona de no respaldar a su suegro en la contienda presidencial y apoyar a Paloma Valencia.
En entrevista con Caracol Radio, Uribe aseguró: “Para mí Álvaro Uribe y Paloma Valencia la utilizaron para que saliera a hacer eso”, dejando en evidencia las fracturas internas que persisten dentro de algunos sectores cercanos al uribismo.
Fajardo se despide de las presidenciales
Por su parte, Sergio Fajardo habló sobre el reciente encuentro que sostuvo con Paloma Valencia en Barranquilla y aseguró que fue “muy respetuoso”.
El exgobernador antioqueño también dejó una frase que marcó el cierre de su campaña: “Esta será mi última campaña como candidato presidencial para Colombia”.
Fajardo culminó sus actividades proselitistas con un recorrido por la Comuna 13 de Medellín, donde envió un mensaje de esperanza a sus seguidores.
Por otro lado, el candidato Abelardo de la Espriella cerró campaña entre Barranquilla y Medellín, insistiendo en que buscará ganar la Presidencia en primera vuelta junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.
A la par de los cierres de campaña, comenzó la apertura de mesas para los colombianos en el exterior. La Embajada de Colombia en China informó que ya está habilitado el puesto de votación en Beijing, mientras que en Francia inició la jornada electoral desde el colegio Federico García Lorca.
Desde Londres, Laura Sarabia confirmó la instalación de mesas en Reino Unido, y en Alemania también arrancó oficialmente el proceso para que los colombianos residentes en ese país ejerzan su derecho al voto.