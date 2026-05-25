Gobierno Petro se apresta a definir proyecto de $7 billones; hay alerta de gremios y gobiernos locales del Eje Cafetero

La expectativa en el Eje Cafetero y en el resto de Colombia aumenta ante la decisión que deberá tomar el Gobierno Petro sobre el futuro de Conexión Centro, el megaproyecto vial que busca fortalecer la conectividad entre Caldas, Risaralda y Quindío mediante nuevas obras de infraestructura y mejoras en corredores estratégicos.
El proyecto, valorado en cerca de $7 billones, actualmente está bajo la responsabilidad de la concesión Autopistas del Café.
Sin embargo, en medio de las discusiones adelantadas por el Ejecutivo no se descarta que se pueda dar una terminación anticipada del contrato vigente que tiene fecha legal de vencimiento hasta 2027.
La posibilidad de que el Gobierno rechace la iniciativa privada “IP Conexión Centro” y finalice de manera anticipada el contrato de Autopistas del Café generó reacciones en distintos sectores empresariales.
Han surgido llamados de atención sobre la injerencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre una decisión que debería tomarse con base en aspectos técnicos que van a redundar en un proyecto de necesario desarrollo en el eje cafetero. Eso, se advierte desde varios sectores, pondría en riesgo la inversión de $7 billones en la mejora de la infraestructura vial y del aporte a la economía.
Las denuncias radican, además, en que hay políticos presionando social y mediáticamente para que el nuevo proyecto Conexión Centro no sea aprobado por la ANI a pesar de llevar más de siete años en un trabajo técnico en las regiones que serían beneficiadas.
Conexión Centro es un proyecto de quinta generación (5G) para el mejoramiento y obras nuevas en los corredores viales de Armenia – Pereira – Manizales y Calarcá – La Paila (con una extensión de 317 km), que busca favorecer la movilidad en el Eje Cafetero para el transporte desde los centros de producción a los de consumo.
Ante este panorama, uno de los pronunciamientos más relevantes fue el del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, quien envió una carta a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) expresando su preocupación por el rumbo que podría tomar el proyecto.
El dirigente gremial señaló que la infraestructura es uno de los principales motores de competitividad para el país y advirtió sobre la necesidad de que las decisiones relacionadas con el desarrollo vial se adopten bajo criterios técnicos y no políticos.
Mac Master afirmó que la evaluación de la iniciativa debe ajustarse estrictamente a los lineamientos establecidos en la Ley 1508 de 2012, normativa que regula las asociaciones público-privadas en Colombia.
Además, pidió que el análisis contemple aspectos técnicos, jurídicos y financieros antes de adoptar una determinación definitiva.
Sin embargo, la ANDI no ha sido la única organización en expresar preocupación frente a este panorama. Diversos gremios y entidades también se han pronunciado sobre el tema, entre ellos el Comité Intergremial de Caldas, la Cámara de Comercio de Pereira, la Sociedad de Mejoras de Pereira, la Sociedad de Ingenieros del Quindío, la Cámara de Comercio de Armenia, la Gobernación del Quindío, el Concejo Municipal de Sevilla (Valle del Cauca), el Comité Intergremial de Risaralda y la Alcaldía de Caicedonia (Valle del Cauca), además de representantes y diputados de la región.
¿Cuándo se conocerá la decisión de la ANI?
Valora Analitik pudo conocer que desde la Agencia Nacional de Infraestructura continúan las reuniones y discusiones internas para definir el futuro de la concesión Autopistas del Café y de la iniciativa Conexión Centro.
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La respuesta oficial podría conocerse este martes 26 de mayo, fecha que ha generado expectativa entre empresarios, autoridades regionales y comunidades que esperan claridad sobre la continuidad de las obras y sobre el eventual reemplazo del actual concesionario.
En paralelo a este debate, cabe destacar que la ANI anunció recientemente la implementación de tarifas diferenciales en varios peajes de la concesión Autopistas del Café. La medida beneficiará a las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los peajes San Bernardo del Viento, Las Pavas y Tarapacá I y II.
Para acceder al beneficio, los ciudadanos deberán acreditar su residencia ante las alcaldías correspondientes y registrar el vehículo que será cobijado por la medida.
Según explicó la entidad, los vehículos de categoría I, entre ellos automóviles, camperos y camionetas, así como los de categoría II, correspondientes a buses, pasarán de pagar una tarifa de $17.800 a $700. En el caso de las categorías III en adelante, la reducción será proporcional.
Esa decisión se tomó antes de que el presidente colombiano anunciara que se acabarían los peajes en la zona cafetera porque, en su concepto, las vías se pueden construir con recursos públicos pese a que su ministro de Hacienda ha dicho que el presupuesto de la Nación tiene una inflexibilidad cercana al 90 % y que no hay cabida para nuevos proyectos de altos montos.
¿Cómo será la megaobra Conexión Centro?
El proyecto Conexión Centro contempla la construcción de 77 kilómetros de vía nueva, además de intersecciones, puentes y viaductos diseñados bajo estándares de infraestructura de quinta generación (5G).
La iniciativa también incluye intervenciones y mejoramientos en corredores estratégicos como Armenia–Pereira–Manizales y Calarcá–La Paila, alcanzando un total de 317 kilómetros de infraestructura vial.
Dentro de los ajustes incorporados al proyecto se encuentran obras adicionales acordadas tras diálogos con empresarios y comunidades de la región.
Entre ellas figuran la construcción de la doble calzada entre La Manuela y La Trinidad, una nueva intersección en La Trinidad, la rectificación de puntos críticos entre La Trinidad y La Uribe, así como la segunda variante Condina en el tramo Altagracia–La Consota.
La Conexión Centro es considerada una de las iniciativas más relevantes para la competitividad y movilidad del Eje Cafetero, debido a que busca reducir tiempos de desplazamiento, mejorar la seguridad vial y fortalecer la conexión logística entre el centro y el occidente del país.