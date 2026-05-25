Así se comportan los colombianos al pagar sus deudas, según TransUnion; hay crecimiento en tarjetas de crédito

El mercado de crédito en Colombia continuó mostrando señales de recuperación durante el primer trimestre de 2026, en medio de un entorno marcado por tasas de interés elevadas y presiones inflacionarias.
Así lo reveló el más reciente informe de TransUnion, según el cual los consumidores colombianos están destinando una menor proporción de sus ingresos al pago de obligaciones financieras y presentan mejores indicadores de comportamiento crediticio.
De acuerdo con el reporte, el indicador de carga financiera, que mide el porcentaje de ingresos mensuales destinado al pago de deudas, cayó de 36,6 % a 35,4 % frente al mismo periodo del año anterior.
La firma explicó que esta reducción se dio incluso en un contexto de mayores costos de endeudamiento, lo que reflejaría mejoras en el manejo de gastos y obligaciones por parte de los hogares.
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Tarjetas de crédito lideraron crecimiento
El informe mostró que las originaciones de crédito crecieron en la mayoría de los productos financieros durante el trimestre.
Las tarjetas de crédito registraron el mayor aumento, con un crecimiento de 25,6 %, seguidas por los créditos de vehículo con 15,6 %. También se reportaron incrementos en libre inversión y microcrédito, mientras que vivienda y libranza mostraron caídas de 12 % y 4,3 %, respectivamente.
Según TransUnion, las entidades financieras continúan mostrando cautela en la colocación de crédito, aunque comenzó a evidenciarse una apertura gradual hacia segmentos de mayor riesgo, especialmente en tarjetas de crédito.
La firma señaló que este comportamiento podría indicar una flexibilización progresiva de algunos criterios de otorgamiento.
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Mejoró comportamiento de pago
Por otro lado, el reporte evidenció una disminución en las tasas de morosidad para la mayoría de los productos financieros.
Las mejoras más relevantes se observaron en tarjetas de crédito, libre inversión y microcrédito. En tarjetas, la tasa de mora de 60 días o más cayó a 4,1 %, con una reducción de 168 puntos básicos frente al año anterior.
En créditos de vehículo, la morosidad bajó a 6,3 %, mientras que en libre inversión llegó a 7,8 % y en microcrédito a 5,7 %. La única línea que mostró un ligero incremento fue libranza, aunque partiendo de niveles bajos de mora.
TransUnion indicó que este comportamiento responde a estrategias prudentes de colocación por parte de las entidades financieras y a una mejora generalizada en la calidad crediticia de los consumidores.
Perspectivas para el crédito en Colombia
Hacia adelante, la firma anticipó que las condiciones crediticias podrían continuar ajustándose debido al entorno de tasas de interés.
Sin embargo, consideró que el crecimiento de ingresos de los hogares y la mejora en capacidad de pago podrían seguir respaldando la demanda de crédito durante los próximos meses.
El informe concluyó que el mercado financiero colombiano muestra señales de una expansión más resiliente y selectiva, apoyada en un mejor desempeño de pago y estrategias de riesgo más disciplinadas por parte de las entidades financieras.