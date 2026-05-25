Solo la mitad de los negocios en Colombia cuenta con registro oficial

El DANE reveló los resultados de la tercera entrega del Censo Económico Nacional Urbano, un capítulo que aborda la formalización empresarial en el país.
Las cifras muestran que dentro de las 1.547.275 unidades económicas urbanas que hay en el país, apenas el 49,16 % cuentan con Registro Único Tributario (RUT).
Esta cifra, que equivale a 760.680 unidades económicas, contrasta con un 37,32 % (577.485 unidades) que reportaron no tener RUT, mientras que el 13,51 % restante no proporcionó información válida al respecto.
En cuanto al Registro Mercantil, el panorama es similar: el 47,48 % de los negocios (734.583 unidades) reportaron estar registrados ante Cámaras de Comercio u otras entidades, frente a una mayoría que no cuenta con este registro o no suministró datos.
Los datos del censo subrayan una marcada disparidad entre los departamentos del país. San Andrés, Providencia y Santa Catalina lideran los índices de formalización, con un 70,28 % de sus unidades económicas con RUT y un 74,82 % con Registro Mercantil.
Otros departamentos con altas tasas de registro en la mencionada base de datos incluyen a Cundinamarca (62,01 %) y Risaralda (61,42 %).
En el extremo opuesto, la informalidad de registros es más crítica en departamentos de la periferia. Córdoba presenta la proporción más baja de unidades con RUT (23,13 %), seguido de Bolívar (23,49 %), La Guajira (23,70 %) y Chocó (23,80 %). Estas mismas regiones figuran con los menores porcentajes de Registro Mercantil, con Córdoba nuevamente al final de la lista con un 22,52 %.
A nivel de ciudades, la actividad económica formal se concentra fuertemente en los grandes centros urbanos. Bogotá, Medellín y Cali reúnen, en conjunto, el 32,68 % de todas las unidades económicas con RUT en el país. Solo Bogotá concentra el 22,65 % del total nacional de registros tributarios y reporta 158.647 unidades con Registro Mercantil.
DANE destaca el valor de los saberes tradicionales
Más allá de los registros legales, el censo exploró por primera vez el uso de conocimientos tradicionales y ancestrales en la economía. Se identificó que 11.776 unidades económicas (1,11 %) incorporan estos saberes en sus procesos productivos.
Por cada 1.000 unidades económicas, los departamentos con mayores tasas de uso son Vaupés (48,4), Amazonas (44,9) y San Andrés (33,4). A nivel municipal, destaca Tuchín, Córdoba, donde la tasa asciende a 358,8 por cada 1.000 negocios, reflejando un patrimonio que, en palabras de la directora del DANE, Piedad Urdinola, juega un rol concreto en la generación de ingresos y la cohesión social.
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