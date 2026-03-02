Noticias empresariales Noticias económicas importantes

Tras millonaria operación, TransUnion se queda con la mayoría de la mexicana Buró de Crédito

La empresa anticipa invertir en el negocio e introducir ofertas personalizadas para el mercado mexicano.

TransUnion formalizó negocio para adquirir Buró de Crédito
TransUnion formalizó negocio para adquirir Buró de Crédito. Foto: TransUnion

TransUnion formalizó la compra de una de las entidades de información crediticia más importantes de México. Con una transacción por US$662 millones, la compañía adquirió Buró de Crédito, obteniendo el 94 % de la propiedad total. 

Buró de Crédito fue fundado en 1996 por BBVA México, HSBC México, Santander México y Banorte y opera como la entidad encargada de recopilar, almacenar y gestionar la información crediticia de personas y empresas.

El negocio había sido anunciado en 2025 y su materialización tiene en la mira afianzar la posición de TransUnion en la región como sociedad de información crediticia. 

“La finalización exitosa de esta transacción refleja la confianza en nuestra estrategia a largo plazo para impulsar la innovación y generar un impacto significativo para las empresas y los consumidores mexicanos”, destacó Carlos Valencia, presidente regional de TransUnion para Latinoamérica. 

Valencia también resaltó que la experiencia de TransUnion en soluciones de información permitirá promover la inclusión financiera, la expansión responsable del crédito y la digitalización de la economía.

De la misma manera, TransUnion planea potenciar esta oportunidad aprovechando su experiencia internacional, excelencia operativa y plataforma tecnológica avanzada para impulsar la innovación continua en datos y soluciones.

Además, la empresa anticipa invertir en el negocio e introducir ofertas personalizadas para el mercado mexicano.

