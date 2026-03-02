TransUnion formalizó la compra de una de las entidades de información crediticia más importantes de México. Con una transacción por US$662 millones, la compañía adquirió Buró de Crédito, obteniendo el 94 % de la propiedad total.
Buró de Crédito fue fundado en 1996 por BBVA México, HSBC México, Santander México y Banorte y opera como la entidad encargada de recopilar, almacenar y gestionar la información crediticia de personas y empresas.
El negocio había sido anunciado en 2025 y su materialización tiene en la mira afianzar la posición de TransUnion en la región como sociedad de información crediticia.
“La finalización exitosa de esta transacción refleja la confianza en nuestra estrategia a largo plazo para impulsar la innovación y generar un impacto significativo para las empresas y los consumidores mexicanos”, destacó Carlos Valencia, presidente regional de TransUnion para Latinoamérica.
Destacado: ISA generó menor utilidad e ingresos en 2025 afectada por Air-e y operación en Brasil
Valencia también resaltó que la experiencia de TransUnion en soluciones de información permitirá promover la inclusión financiera, la expansión responsable del crédito y la digitalización de la economía.
De la misma manera, TransUnion planea potenciar esta oportunidad aprovechando su experiencia internacional, excelencia operativa y plataforma tecnológica avanzada para impulsar la innovación continua en datos y soluciones.
Además, la empresa anticipa invertir en el negocio e introducir ofertas personalizadas para el mercado mexicano.