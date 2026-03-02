ISA presentó los resultados financieros consolidados de su operación en 2025. La empresa cerró el año con un total de ingresos por $16 billones, lo que representa un incremento respecto a lo alcanzado en el mismo periodo del año anterior ($15,8 billones).
De ese resultado, 82 % corresponde a sus negocios de energía, 15 % a infraestructura y 3 % a lo relacionado con telecomunicaciones.
En contraste, el balance también muestra que el Ebitda de ISA y sus filiales alcanzó los $8,7 billones, 11 % menos que en 2024, cuando este registró $9,7 billones. De acuerdo con la entidad, estos resultados se vieron impactados por hechos extraordinarios como la revisión tarifaria periódica en Brasil, el ajuste del mantenimiento mayor en Perú y la provisión de A-ire en Colombia.
La utilidad neta, por su parte, se ubicó en $2,4 billones. Esto se traduce en una caída del 14 % frente a lo reportado el año anterior, en el que el indicador llegó a los $2,8 billones.
En este caso, el comportamiento en las utilidades responde a un ajuste en la fórmula de actualización del componente financiero de los activos de la Red Básica del Sistema Existente (RBSE) en Brasil y al incremento en la provisión de cartera de Air-e en Colombia. La compañía señaló que, sin contar estos eventos, habría aumentado un 5 % frente al año anterior.
Otros resultados
En 2025, la acción de ISA se destacó como una de las de mayor participación dentro del índice MSCI Colcap con un incremento en precio de 48 %.
Durante el año, la acción alcanzó un precio máximo de $26.300, niveles que no se registraban desde 2021. Al considerar los dividendos pagados en el año por $1.265 por acción, el retorno total para los accionistas ascendió a 55 %.
En materia de inversión, la empresa ejecutó inversiones por $6,3 billones, lo que representó un crecimiento del 31 % frente a 2024, consolidando su liderazgo en los países donde opera. Para los próximos cinco años, la compañía contempla ejecutar inversiones por $25,5 billones.
En el plano operativo, ISA ganó proyectos con inversiones cercanas a US$283 millones y puso en operación proyectos con un CAPEX de US$664 millones.
