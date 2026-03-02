Grupo Argos registró utilidades históricas derivadas del sólido desempeño operativo y financiero de sus filiales, así como de la ejecución de transacciones extraordinarias como la escisión de Sura y el negocio en Estados Unidos con Summit Materials.
De hecho, en los últimos dos años, el holding logró ganancias por $12 billones: $7,6 billones en 2024 y $4,3 billones en 2025.
Si bien esta última cifra registró una caída en los estados financieros de 43 %, es clave mencionar que respondió a que en ambos periodos se registraron transacciones extraordinarias que distorsionan las cifras.
Por ejemplo, en 2024, Grupo Argos sumó más de $5 billones a su utilidad solo por la combinación entre Argos USA y Summit Materials, que se sumó al crecimiento logrado por sus otros negocios. Mientras que, en 2025, se concretó la venta de las acciones en el negocio de EE. UU. y se concretó la escisión con Grupo Sura, tras el acuerdo con el Grupo Gilinski.
Así las cosas, si se excluyen las transacciones extraordinarias de los últimos periodos, el Ebitda de la compañía creció 16 % en 2025, mientras que la utilidad neta consolidada fue de $1,1 billones, es decir, 3,4 veces más que en 2024.
Detalles de los resultados de Grupo Argos en 2025
Con esto en mente, Grupo Argos logró utilidades históricas en 2025, pero también avanzó en otros indicadores. Por ejemplo, tuvo un Ebitda que creció 10 % hasta $2,9 billones y un margen Ebitda del 25 %, que estuvo 400 puntos básicos por encima del año previo. Los ingresos, por otro lado, bajaron 7 % hasta $11,7 billones.
Como ya se mencionó, en 2025, el holding registró utilidades asociadas a la venta de la participación de Cementos Argos en Summit Materials y a la materialización de la inversión en Grupo Sura.
Todo lo anterior, llevó a la organización a distribuir más de $11,5 billones en retornos a sus accionistas durante 2025, incluyendo dividendos pagados, recompras de acciones y entrega de títulos del proyecto de escisión.
A su turno, la acción ordinaria de Grupo Argos creció 45 % y la preferencial un 47 % durante el año pasado, considerando el valor combinado entre las acciones de la empresa y las que recibieron de Sura.
«El 2025 fue un año excepcional para Grupo Argos en el que logramos ejecutar el proyecto de escisión para enfocar y simplificar la estructura societaria, revelar y distribuir valor a nuestros accionistas y monetizar la inversión que durante 20 años tuvo la organización en Estados Unidos”, dijo Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, quien estará en el cargo hasta el 31 de marzo.
Y añadió: “Queda una compañía que gestiona una base robusta de activos en infraestructura y materiales de construcción por $16,8 billones y que cuenta con un portafolio de proyectos cercano a $40 billones para capitalizar la demanda creciente por estos sectores a lo largo de toda su huella geográfica».
Filiales con resultados sólidos y nuevos proyectos
El desempeño del grupo estuvo respaldado por sus principales filiales. Al cierre de 2025, Cementos Argos registró ingresos consolidados por $5,1 billones y un Ebitda ajustado de $1,3 billones, con un crecimiento del 6,6 % año a año, mientras que el margen Ebitda alcanzó el 25 %, una expansión de 215 puntos básicos.
El enfoque de la compañía se mantuvo en la rentabilidad de sus operaciones y en la transmisión de valor a sus accionistas; entre dividendos, la escisión de las acciones de Grupo Sura y recompras, distribuyó un total de $3,5 billones.
En paralelo, Cementos Argos avanzó en el reingreso al mercado de Estados Unidos con la creación de Argos Materials, su plataforma de exportación de agregados dirigida a los mercados costeros del sureste del país, donde proyecta desarrollar una producción potencial superior a 10 millones de toneladas por año y un Ebitda incremental de US$150 millones hacia 2030.
Celsia, por su parte, cerró el año capitalizando la normalización de las condiciones climáticas, con una generación más eficiente y rentable, apoyada en un mayor aporte hídrico y menores requerimientos térmicos, lo que la llevó a decrecer un 20,5 % en ingresos con $5,4 billones, pero a crecer en un 11,8 % su Ebitda, llegando a $1,7 billones.
El margen Ebitda alcanzó el 30,9 %, creciendo 898 puntos básicos, y la ganancia neta fue de $360.000 millones, un 6,6% por encima de 2024. En materia de proyectos, Celsia puso en operación Carreto, su primera planta eólica en Colombia, con una capacidad instalada de 9,6 MW, ubicada en el departamento del Atlántico.
Además, a través de C2 Energía, la empresa cerró el año con 480 MWp en operación, que en 2025 generaron 544 GWh, un 7 % más que en 2024. Entre tanto, en Perú, avanzó en el desarrollo de su portafolio renovable por más de US$1.200 millones y para el Parque Eólico Caravelí, de 218 MW, registró un avance del 68 % a cierre de diciembre de 2025, al tiempo que confirmó que entrará en operación en 2026.
Otra de las filiales de Grupo Argos, Odinsa, cerró 2025 con más de 50 millones de pasajeros movilizados en su plataforma aeroportuaria, 45 millones de ellos en el aeropuerto El Dorado, que se mantuvo como el principal hub de conexión de pasajeros y carga en América Latina.
En el frente vial, registró un tráfico promedio diario de 112.000 vehículos, creciendo un 4 % frente al año anterior. Los ingresos consolidados se ubicaron en $292.000 millones, un crecimiento del 46 % frente a 2024, el Ebitda alcanzó $190.000 millones —un aumento del 68 %— y la utilidad neta consolidada ascendió a $148.000 millones, un incremento del 65 % año a año.
En 2025 se creó, además, Odinsa Aguas, una plataforma de inversión en infraestructura hídrica que complementa las operaciones en vías y aeropuertos; como primer paso, se firmó un contrato para adquirir TICSA en México por aproximadamente US$84 millones, transacción para la cual se estima un cierre en el segundo trimestre del año y que será financiada con recursos propios de la operación de Odinsa.
Finalmente, el Negocio de Desarrollo Urbano cerró 2025 con ingresos por flujo de caja por $250.000 millones y un flujo de caja neto de $70.000 millones, cifra 14 % superior al año anterior.
Esta unidad materializó negocios no VIS en Barranquilla por $186.000 millones, transacciones que introdujeron 1.710 unidades de vivienda al mercado. En Barú, se completó el ciclo de inversión en el Sofitel Barú Cartagena con la venta de la participación de la compañía, alcanzando una rentabilidad anual del 16 %.
De cara al futuro, la compañía cuenta con un portafolio de proyectos cercano a $40 billones. Entre los avances más relevantes se encuentran el proyecto El Dorado Max, con una inversión estimada de $10 billones para ampliar la capacidad del aeropuerto a 67 millones de pasajeros anuales y la segunda fase del túnel de Oriente, que avanzó en su ejecución con más del 20 % de progreso.