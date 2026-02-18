Grupo Argos y sus negocios hacen parte de las empresas más sostenibles en el mundo, según S&P Global

Las compañías de Grupo Argos fueron reconocidas en el Anuario de Sostenibilidad 2026 de S&P Global como referente internacional en buenas prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Cada una en su industria correspondiente.
La publicación consideró los resultados de la Evaluación Corporativa de Sostenibilidad 2025 de S&P (CSA, por sus siglas en inglés) y resaltó a Grupo Argos y a sus negocios Cementos Argos, Celsia y Odinsa por su desempeño integral y consistente.
“Este resultado es consistente con una visión empresarial que no sólo cree en la creación de valor integral a largo plazo para nuestros accionistas y todos los grupos de interés, sino que ha logrado integrar esta visión en su estrategia transversal de negocios. Señales como esta son claves para fortalecer la confianza del mercado en nuestra gestión y reafirmar nuestro compromiso con la innovación, la responsabilidad y la transparencia”, enfatizó Ana María Uribe, gerente de sostenibilidad de Grupo Argos.
Cabe resaltar que la categoría del reconocimiento fue definida de acuerdo con el resultado relativo a la industria en la que cada compañía participa. Entre los resultados más destacados se encuentran:
Grupo Argos, que fue incluido este año en la categoría Top 5 % de la industria Materiales de Construcción, de acuerdo con la puntuación CSA 2025 de 84/100. Su resultado valida el enfoque estratégico en transparencia, gestión del agua, derechos humanos y gestión del capital humano.
Luego está Cementos Argos, reconocido en la categoría Top 1 % de la industria Materiales de Construcción, acorde con su puntuación CSA 2025 de 86/100. Lo anterior como reflejo de su excelencia en gestión de riesgos, seguridad de la información, gestión del agua, DDHH y relacionamiento con comunidades.
En la parte de Empresas Eléctricas está Celsia. Para este año le han otorgado la categoría Top 5 % de la industria, según su puntuación CSA 2025 de 85/100, destacándose en gestión de riesgos, gestión de clientes, gestión del agua y la biodiversidad.
Finalmente, Odinsa ha sido incluida este año como miembro del anuario en la industria de Construcción, teniendo en cuenta su puntuación CSA 2025 de 71/100. Fue clave en su resultado el desempeño en aspectos como transparencia y reporte, ciberseguridad, materialidad, gestión del talento y satisfacción del usuario.
Este reconocimiento global es resultado de la evaluación de más de 8.551 compañías en diferentes industrias, y solo 800 empresas de 59 industrias logran posicionarse dentro de los reconocimientos más altos por su gestión sostenible y de valor integral.
Por su parte, el Anuario de S&P Global es una herramienta internacional que evalúa aspectos ASG y es uno de los referentes más reconocidos a nivel mundial para evaluar el desempeño en sostenibilidad de las organizaciones, a partir de una metodología rigurosa, comparable y alineada con las expectativas de los mercados, los inversionistas y la sociedad.
Su proceso de evaluación, basado en el Corporate Sustainability Assessment (CSA), permite identificar a las compañías que no solo gestionan sus impactos, sino que integran los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones estratégicas.
La inclusión de las empresas e instituciones exige un desempeño destacado dentro del top 15 % en la industria correspondiente, y haber obtenido un puntaje en la evaluación Corporativa en Sostenibilidad dentro del 30 % de la industria con mejor desempeño de la industria.
