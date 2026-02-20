Grupo Argos revela hoja de ruta a 2030: mayor retorno a accionistas, eficiencia operativa y disminución de la deuda

Grupo Argos realizó su Investor Day, un espacio de diálogo con más de 25 analistas del mercado de valores en el que pudieron conocer cómo la organización avanzó en un proceso de enfoque y simplificación del portafolio durante la última década.
Ese recorrido se refleja en la posición financiera con la que llega a 2026: un indicador de deuda neta/Ebitda consolidado de -0,2 veces y la calificación AAA ratificada por Fitch Ratings y S&P Global Ratings.
En los últimos 5 años, la acción ha multiplicado su precio por tres y aún tiene potencial de valorización, el dividendo incrementó un 80 % con la expectativa de un incremento superior al 50 % para el accionista en 2026 (incluyendo el que ahora recibirán directamente de Grupo Sura) y la liquidez ha aumentado de manera significativa.
De cara a 2030, Grupo Argos cuenta con un portafolio de activos bajo administración por cerca de $17 billones y un portafolio de nuevos proyectos cercano a $40 billones, cifras que reflejan su escala y su capacidad para capitalizar un nuevo ciclo global de inversión en infraestructura.
Los planes de Grupo Argos para 2030
En el encuentro la compañía presentó el plan de trabajo a 2030 para maximizar el valor a los accionistas, enfocado en cuatro ejes de trabajo:
El primero, valorización de la acción: multiplicar el valor del portafolio por cerca de 2 veces para alcanzar un valor de arbitraje superior a los $40.000 por acción.
El segundo eje es multiplicar el dividendo distribuido por los activos de infraestructura por 2,3 veces a 2030.
Por otro lado, disminuir el endeudamiento de la holding en un 70 % para incrementar la flexibilidad financiera de la organización.
Y finalmente, profundizar el rol de Grupo Argos como gestor de activos, pasando de administrar activos de inversionistas institucionales e internacionales que pagan comisión de administración por US$1.200 millones en 2026, a US$4.600 millones en 2030.
Los planes de las empresas de Grupo Argos
En el frente de materiales de construcción, Cementos Argos presentó su hoja de ruta basada en excelencia operacional en América Latina y en la expansión de Argos Materials en Estados Unidos como catalizador de valor.
La compañía resaltó que, gracias al programa Sprint, el rendimiento total para los accionistas ha superado el 700 % en dólares y el volumen promedio diario de negociación se ha multiplicado por 15 desde su implementación.
Con miras a 2030, la meta es alcanzar un Ebitda superior a US$200 millones en Estados Unidos y aumentar de manera orgánica el Ebitda en Latinoamérica en US$75 millones adicionales.
Por su parte, Celsia profundizó en su estrategia enfocada en eficiencia operativa, desapalancamiento y expansión en mercados energéticos. La compañía destacó que su valor fundamental se triplicó entre 2016 y 2025, equivalente a una tasa de crecimiento anual compuesta de 15,5 %.
A través de la estrategia EnergizarC, busca reducir su endeudamiento para mantenerlo por debajo de $ 4 billones y optimizar la prestación de servicios de energía, con el objetivo de alcanzar en 2030 un margen Ebitda del 38 %.
En infraestructura, Odinsa expuso su visión de crecimiento, centrada en la optimización de activos actuales y en la consolidación de un portafolio de nuevos proyectos hacia 2030. Entre ellos se incluyen expansiones y desarrollos de aeropuertos y corredores viales que ya operan en niveles de máxima capacidad, así como la expansión de su nuevo negocio de aguas en regiones de América Latina con alta demanda y estrés hídrico.
Finalmente, el negocio de Desarrollo Urbano de Grupo Argos presentó el caso de Barú como referente de desarrollo turístico de alto valor, junto con su estrategia de rotación de activos y desinversiones selectivas. En la última década, esta unidad triplicó su participación en el mercado del Atlántico, pasando de 17 % a 47 %, consolidando su posicionamiento regional.