¿Quién gasta más? El reporte de financiación de las campañas presidenciales a seis días de la primera vuelta

A menos de una semana de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, el reporte diario de Transparencia por Colombia —capítulo de Transparencia Internacional— con corte al 25 de mayo muestra que la campaña de Abelardo De la Espriella es la que más dinero ha gastado.
El abogado registra gastos por $26.087 millones, seguida por la de Paloma Valencia con $17.775 millones y la de Iván Cepeda con $12.507 millones.
En conjunto, las 12 candidaturas que han registrado movimientos en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE) acumulan ingresos por $82.500 millones y gastos por $60.545 millones.
El tope de gasto permitido por campaña para la primera vuelta es de $39.003 millones, según la Resolución 0715 de 2026 del CNE.
Crédito bancario, el motor de las campañas
El 93,9 % de los ingresos reportados —equivalente a $77.500 millones— proviene de créditos con entidades del sector financiero. De la Espriella encabeza los ingresos con $32.000 millones, seguido por Valencia con $30.000 millones y Cepeda con $15.000 millones. Las tres campañas financiaron sus operaciones exclusivamente con deuda bancaria.
Un dato llamativo: faltando menos de una semana para la votación, ninguna campaña presidencial ha reportado ingresos por anticipo estatal.
Propaganda, el gasto dominante
Del total de egresos registrados, el 74,1 % corresponde a propaganda electoral, por un monto de $44.810 millones. El segundo rubro en importancia son los gastos de administración, con $9.490 millones (15,7 % del total). En contraste, los gastos en actos públicos apenas suman $1.702 millones —el 2,8 %—, una cifra que el reporte califica como «muy pequeña frente a las diferentes actividades y eventos de campaña desarrollados por todas las candidaturas».
De las 14 candidaturas habilitadas, solo las de Miguel Uribe Londoño y Clara López no han registrado movimientos en Cuentas Claras. Transparencia por Colombia recuerda que López, aunque renunció a su aspiración el 8 de abril, sigue obligada a reportar los ingresos y gastos incurridos durante su campaña.
La organización también advirtió sobre fallas en la visualización pública de Cuentas Claras: nombres de organizaciones políticas repetidos, formatos de reporte consolidado que no se despliegan correctamente y anexos de varios códigos de gasto —202, 206, 207, 209 y 211— que aún no tienen vista pública, lo que limita la posibilidad de hacer seguimiento ciudadano en la recta final de la campaña.