Conexión Centro: en riesgo nuevo megaproyecto de $7 billones que busca transformar el Eje Cafetero

El gobierno de Gustavo Petro se alista para tomar una de las decisiones más importantes para el sector de infraestructura en Colombia: aprobar o no el nuevo megaproyecto de $7 billones que busca transformar el Eje Cafetero para las próximas tres décadas.
Se trata de la iniciativa privada (IP) Conexión Centro, con la cual se completarían inversiones clave en la ruta Armenia – Pereira – Manizales, que hoy en día están a cargo de la concesión Autopistas del Café, pero, a futuro, podrían quedar en manos de otro concesionario.
Detalles del nuevo megaproyecto de $7 billones que se busca construir en el Eje Cafetero
En plata blanca, son 77 kilómetros de construcción de vía nueva, intersecciones, puentes y viaductos, al igual que nuevos beneficios y especificaciones acordes con los estándares de una vía de quinta generación (5G).
Además, incluye el mejoramiento y nuevas obras en los corredores viales de Armenia – Pereira – Manizales y Calarcá – La Paila, para un total de 317 km, así como otras iniciativas que han sido incluidas por los empresarios tras diálogo con las comunidades.
De hecho, los ajustes realizados contemplan obras adicionales como la construcción de la doble calzada en La Manuela- La Trinidad, una intersección en La Trinidad, rectificación de puntos críticos en La Trinidad-La Uribe, la segunda variante Condina en Altagracia-La Consota, entre otras.
Sumado a lo anterior, Odinsa Vías, que es la empresa que presentó esta iniciativa, ha planteado nuevos escenarios para los peajes, que incluye tener menos casetas e incluso tarifas más bajas para quienes se movilizan por la región.
Igualmente, prevé inversiones para infraestructura social, programas de fortalecimiento de capacidades, cuidado ambiental y la generación de más de 54.000 empleos en la región.
Todo lo anterior permitirá que el nuevo megaproyecto de $7 billones redunde en mayor competitividad para el país, sobre todo porque sus obras incluyen un tramo clave para conectar en doble calzada al puerto de Buenaventura con el centro del país, así como con el Eje Cafetero y Antioquia.
Respaldo a Autopistas del Café y llamado para Conexión Centro
Con esto en mente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y Odinsa Vías le hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se tome una decisión técnica y legal, sobre todo ahora que está en riesgo por el ambiente electoral.
María Consuelo Araújo, presidenta de la CCI, aseguró este jueves que parte de lo transmitido a las campañas y candidatos es que se requieren reglas de juego estables, seguridad jurídica para que los privados puedan invertir en infraestructura.
“Nuestro llamado es a respetar las reglas de juego y a no politizar la infraestructura, porque vemos que hay una coyuntura electoral de la cual se quiere sacar partido”, indicó.
Sobre el tema puntual de Conexión Centro, la dirigente gremial dijo que la evaluación se debe hacer “en el marco de la ley colombiana, de la Constitución y que sea una discusión técnica y respetuosa, que es lo que ha caracterizado a la ANI siempre”.
El llamado desde Odinsa Vías para Conexión Centro
Por su parte, Odinsa Vías anotó en un comunicado que, a la fecha, la IP Conexión Centro no cuenta con una decisión administrativa definitiva y se encuentra en proceso de evaluación de factibilidad por parte de la ANI como entidad competente, por medio de experto independiente, bajo la normatividad contemplada en la Ley de APP 1508 de 2012.
“Su evaluación es una etapa institucional prevista en la ley, en la que corresponde determinar, con criterios técnicos y jurídicos, si el proyecto es viable, conveniente y ajustado al interés público”, explicó.
Y dijo que una decisión anticipada desconocería el proceso técnico y legal en curso: “Rechazar la iniciativa antes de culminar su evaluación integral podría sustituir el análisis técnico, jurídico, financiero y social por una decisión coyuntural en un contexto político, debilitando la planeación de largo plazo en infraestructura”.
La empresa también cuestionó que la discusión actual, que ha generado bloqueos, “no representa a todos los territorios y grupos de interés impactados, como lo han manifestado mediante comunicados y publicaciones otros actores de la región y nacionales que han indicado su interés continuar bajo el modelo de concesión con un proyecto beneficioso para la región”.
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