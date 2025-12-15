Inflación en Colombia Noticias económicas importantes

Todo apunta a comportamiento poco esperado para la inflación en Colombia a cierre de año

Los analistas del mercado local dan a conocer sus expectativas sobre lo que sea el dato de inflación en Colombia.

Por: -
festivos en Colombia
Horas extras que pagarán a trabajadores en Colombia 2025. Imagen: Tomada de la cuenta oficial en X de la Alcaldía de Villavicencio

Compártelo en:

Luego de que el DANE asegurara que la inflación en Colombia cerró a noviembre del 2025 en el 5,3 %, los analistas del mercado local entregaron sus expectativas sobre lo que pase en el último mes del año.

Varios factores siguen marcando la hoja de ruta de los precios en el país, siendo uno de los más importantes lo que sea el valor de algunos alimentos de altísimo consumo.

Inflación y alimentos en Colombia
Inflación y alimentos en Colombia. Imagen: Prensa Alcaldía de Ibagué

La inflación en Colombia a noviembre se ubicó incluso en la parte baja de las expectativas de los analistas del mercado local, lo que hace prever que a cierre de año el país vea una nueva desaceleración de la inflación.

Hay sin embargo que dejar muy en claro que el país terminará con un IPC bastante más arriba del esperado a inicios de este año, cuando se estimaba que el dato final terminaría incluso cerca del 4 %.

inflación en Colombia
en noviembre desacelera, pero ya suma 4,82 % en el año corrido. Imagen: Cortesía UPRA.

Lo que se espera para la inflación en Colombia

De momento, la expectativa es que la inflación del país termine en el 5,2 %, que sería el mismo resultado que obtuvo Colombia durante el año pasado.

Para el año entrante, los analistas locales estiman que habrá una nueva desaceleración fuerte del lado del precio de los alimentos, que verán una reducción sustancial por menos valores de los insumos.

Con base en lo que sea el nuevo escenario inflacionario, las presiones podrían darse más del lado de los servicios públicos en el país.

Las presiones sobre el suministro de gas, así como el encarecimiento de la energía podrían condicionar una eventual alza del IPC para el comportamiento anual del año entrante.

alimentos en Colombia
En julio, la inflación sin alimentos ni regulados aumentó en 0,03 pp. Imagen generada con la IA Gemini para fines ilustrativos.

Recomendado: Salario mínimo en Colombia subiría esto con más reciente dato de inflación

Finalmente, los analistas apuntan a que los efectos que lleguen por cuenta del aumento del salario mínimo serán sustanciales para entender hacia dónde puede dirigirse la inflación en Colombia en las próximas semanas.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Inflación Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar