Salario mínimo en Colombia subiría esto con más reciente dato de inflación

El salario mínimo en Colombia vuelve a discutirse para esta semana. Varios son los hechos que condicionan el incremento, siendo uno de los más importantes lo que pase con el dato de inflación.
Por mandato constitucional, vale recordar, el pago a los trabajadores no puede ser inferior al ajuste de precios del DANE para el año inmediatamente anterior.
Según el informe de esa institución, el más reciente dato de inflación mostró que el salario mínimo en Colombia tendría una base de discusión del orden del 5,3 %, aunque habrá que esperar una serie de pronósticos a manos de expertos en la mesa.
Si se tomara como base este dato de análisis, más la cifra de productividad laboral, el incremento estaría cercano al 7 %, con lo que el pago subiría hasta cerca de $1.524.000.
Lo que sube el salario mínimo en Colombia
En caso de que se hiciera ese mismo ajuste para el auxilio de transporte, el pago subiría $14.000, llegando a $214.000. En total, el pago se acercaría entonces a $1.800.000.
Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que la propuesta de los trabajadores se despega sustancialmente de lo que sea el resultado de la inflación más el resultado de la productividad laboral.
Las propuestas formales de las partes que se encargan de la negociación van a darse a conocer durante esta semana, con lo que se definirá el ajuste al alza en los próximos días.
El salario mínimo en Colombia en caso de no definirse mediante negociación se va a fijar mediante decreto a manos del presidente Gustavo Petro.