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Ahora | Gobierno Petro descarta nuevo incremento del salario mínimo ante decisión de mantener las tasas

El presidente había señalado que el salario volvería a subir en 2026 si la Junta del Banco de la República hubiera incrementado los tipos.

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salario mínimo de Colombia
El presidente Gustavo Petro sobre el incremento del salario mínimo en Colombia en 2025. Foto: Archivo.

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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló que el gobierno de Gustavo Petro descarta nuevo incremento del salario mínimo en 2026.

“En algún momento, si llega a ser necesario, revisaremos el tema del salario mínimo. Por ahora queda suspendido porque se ha tomado una decisión que permite revisar el comportamiento del ingreso real de los trabajadores”, dijo en la rueda de prensa de la Junta Directiva del BanRep.

La decisión se da luego de que, por unanimidad, el emisor decidiera mantener las tasas de interés en 11,25 %, incluso sorprendiendo al mercado que preveía un alza de entre 50 y 75 puntos básicos.

La semana pasada, en medio de los desacuerdos que lleva el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República por cuenta de las tasas de interés, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que si estas volvían a subir, aumentará nuevamente el salario mínimo.

“Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos; es más, Germán (Ávila), alístese, porque la Constitución habla de salario vital y móvil. Si la Junta sigue en esa tontería pues subimos otra vez el salario”, aseguró el mandatario colombiano.

Y es que según Petro, lo anterior se debe a la protección del poder adquisitivo bajo el concepto constitucional de “salario vital y móvil”.

A finales de 2025 el Gobierno decidió unilateralmente decretar un salario mínimo de $1.750.905, que representa un incremento del 23 % frente a 2025, el cual alcanza los $2.000.000 con el auxilio de transporte.

El presidente defendió la semana pasada el fuerte incremento decretado para 2026, resaltando que este “no está creando la inflación”, y culpó a Enel por el “crecimiento pequeño, marginal, de la inflación en el mes de marzo”.

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Tags: BanRep Colombia, Banco de la República, Banco de la República Colombia, Salario mínimo Colombia, salario mínimo, salario mínimo en colombia
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