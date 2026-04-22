Petro amenaza con volver a subir el salario mínimo si el BanRep continúa subiendo las tasas de interés

En medio de los desacuerdos que lleva el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República por cuenta de las tasas de interés, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que si estas vuelven a subir, aumentará nuevamente el salario mínimo.
Lo anterior fue revelado en el consejo de ministros realizado ayer 21 de abril. “Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos; es más, Germán (Ávila), alístese, porque la Constitución habla de salario vital y móvil. Si la Junta sigue en esa tontería pues subimos otra vez el salario”, aseguró el mandatario colombiano.
Y es que según Petro, lo anterior se debe a la protección del poder adquisitivo bajo el concepto constitucional de “salario vital y móvil”.
Hay que recordar que las tasas de interés del BanRep en Colombia están actualmente en el 11,25 % con perspectivas de varios analistas de seguir su senda alcista.
Por otra parte, el presidente defendió el fuerte incremento decretado para 2026, resaltando que este “no está creando la inflación”, y culpó a Enel por el “crecimiento pequeño, marginal, de la inflación en el mes de marzo”.
Nuevamente volvió a criticar la gestión de la Junta Directiva del banco, acusándolos de matar a la económica, “deteniéndola para fines electorales”.
Cabe resaltar que, precisamente ayer martes se realizó el foro económico titulado “La política monetaria en un contexto progresista”. Leonardo Villar, gerente del banco, fue invitado a participar, pero declinó la invitación que le hizo el MinHacienda al considerar que el evento no era “oportuno ni adecuado” por las acusaciones que han recibido los miembros de la Junta por parte del Gobierno Petro.
En esa misma línea, solicitó que el encuentro se realizara posterior a las elecciones, esto con el fin de evitar la percepción de que se trata de un evento asociado a contiendas electorales y para asegurar un ambiente de respeto que permita un diálogo fluido.
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La carta también tuvo como objetivo mostrar su descontento con los señalamientos del Gobierno, que indican que el emisor toma decisiones para beneficiar a sectores bancarios privados.
Villar las calificó como infundadas y contrarias a la verdad, explicando que el mandato constitucional del Banco es mantener el poder adquisitivo de la moneda, lo cual beneficia principalmente a los sectores menos favorecidos de la sociedad.
En respuesta a su ausencia en el foro, Petro dijo en su cuenta de X que el gerente del banco “le huye al debate y a tener nuevos conocimientos de acuerdo con la experiencia global”.
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