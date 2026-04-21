Gerente del BanRep rechaza invitación de MinHacienda a foro sobre política monetaria y denuncia «campaña de descrédito»

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, comunicó en una carta al ministro de Hacienda, Germán Ávila, su decisión de no participar en el foro económico titulado “La política monetaria en un contexto progresista”, programado para realizarse hoy, 21 de abril.
Villar justificó su inasistencia señalando que no considera «oportuno ni adecuado» el evento debido a los recientes ataques injustificados y descalificaciones que han recibido los miembros de la Junta Directiva por parte del Gobierno Nacional.
Aunque el gerente manifestó su disposición para debatir abiertamente sobre la política monetaria y los planteamientos de los invitados, solicitó formalmente que dicho encuentro se realice después de las elecciones.
Según Villar, esta postergación es necesaria para evitar la percepción de que se trata de un evento asociado a contiendas electorales y para asegurar un ambiente de respeto que permita un diálogo fluido, el cual se ha visto seriamente afectado por la retórica oficial.
Villar insiste en defensa del BanRep
El gerente del banco central mostró de nuevo su descontento ante las afirmaciones del Gobierno que sugieren que el emisor toma decisiones para beneficiar a sectores bancarios privados.
Villar calificó estas acusaciones como infundadas y contrarias a la verdad y explicó que el mandato constitucional del Banco es mantener el poder adquisitivo de la moneda, lo cual beneficia principalmente a los sectores menos favorecidos de la sociedad.
También insistió en que el objetivo de inflación baja y estable es un requisito previo para el desarrollo económico y la reducción de costos de crédito para hogares y empresas a largo plazo.
La carta recordó al ministro Ávila que su presencia en las sesiones de la Junta Directiva del Banco de la República no es opcional, sino una obligación constitucional ineludible. Esta advertencia surge tras el retiro de Ávila de una reunión previa el 31 de marzo, luego de una acalorada discusión sobre el incremento de las tasas de interés.
Villar enfatizó que el quórum requiere la presencia del ministro para sesionar y que su ausencia deliberada podría interpretarse como un veto a la autonomía del banco central.
Vale la pena recordar que la próxima junta programada está para el jueves 30 de abril y en ella se deberán tomar nuevas decisiones sobre la tasa de política monetaria.
Finalmente, Villar hizo una férrea defensa de la independencia del Banco de la República, consagrada en la Constitución de 1991. Recordó que este modelo de autoridad monetaria autónoma fue fruto de un gran acuerdo nacional que incluyó a diversos sectores, incluyendo exmiembros del grupo guerrillero M-19.
El gerente denunció en la carta una “campaña de descrédito” por parte del Ejecutivo que, a su juicio, no solo degrada el debate público y a los funcionarios del Banco, sino que también perjudica la confianza internacional en el país.
Para Villar, la autonomía es vital porque permite adoptar decisiones basadas en una perspectiva de largo plazo, evitando presiones políticas de corto plazo derivadas de ciclos electorales o cambios de administración.
—