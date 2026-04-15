Próxima Junta Directiva del Banco de la República estaría en vilo por ausencia del ministro de Hacienda

Por cuenta del nuevo choque entre el emisor y el ejecutivo, la próxima Junta Directiva del Banco de la República estaría en vilo. El anuncio lo entregó el gerente del Banco, Leonardo Villar, en el marco de su visita al Congreso de la República.
La crisis entre el Gobierno y el Banco, surgida de la decisión de la mayoría de la Junta por aumentar las tasas de interés en 100 puntos, generaría afectaciones serias a la necesidad de tomar decisiones sobre la tasa de política monetaria.
Con esto, la próxima Junta Directiva del Banco de la República estaría en vilo en medio de recientes presiones inflacionarias que, según analistas locales, hacen todavía más necesarios los aumentos en las tasas de interés, para controlar el nivel de los precios del lado del consumo.
Villar llamó la atención en que la ausencia del ministro Ávila podría convertirse en un mecanismo para el veto de una autonomía “que no sería apropiada, ni consistente, con la Constitución”.
¿Por qué la próxima Junta Directiva del Banco de la República estaría en vilo?
“Si la junta no puede sesionar porque el Gobierno y su representante, el ministro de Hacienda, no asiste a la junta, eso podría convertirse en una manera de evitar de que la Junta funcione”, sentenció Villar ante la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.
Agregó el gerente del Banco que esta sería una manera de evitar que la Junta Directiva tome decisiones con la autonomía que asignó la Constitución y la ley.
Dado que la próxima Junta Directiva del Banco de la República estaría en vilo, agregó el gerente Villar, debería revisarse el decreto mediante el cual se regula el funcionamiento del Banco, ante la ausencia del representante del Gobierno.
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La próxima Junta deberá tener lugar, según el calendario del Banco de la República, el próximo jueves 30 de abril, sesión en la que ya se había estipulado deberá haber toma de decisión sobre las tasas de interés.