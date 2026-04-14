Petro arremete contra otra de las codirectoras del BanRep: ‘pasó de marxista a fascista’

El presidente Gustavo Petro aseguró que una de las codirectoras del Banco de la República, a pesar de haber sido miembro del Ejército Popular de Liberación (EPL), ahora era fascista, en referencia a la más reciente decisión de la Junta Directiva de subir las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 11,25 %.
En el Consejo de ministros del 13 de abril, el mandatario insistió en que el banco central tomó una decisión «brutal e irracional» y advirtió que ya tiene efectos en la economía, como el encarecimiento de los créditos y la revaluación del peso colombiano.
Sus declaraciones harían referencia a la posición de la codirectora Laura Moisá, quien llegó al cargo a mediados del año pasado y fue nombrada por el propio Gustavo Petro. Aunque los votos de la Junta Directiva son reservados, el gobierno sugiere que fue la economista quien se inclinó por mantener inalterada la tasa de interés, algo que también ha asumido el mercado por descarte.
Petro detalló que se refería a una codirectora que es “marxista, más que yo, y radical en su juventud” y se mostró molesto por el hecho de que ella respaldara una decisión que muestra el odio hacia él porque solo logra «mantener el hambre y la miseria”.
Moisá le contó a Valora Analitik, en la primera entrevista que concedió a un medio tras su nombramiento en el BanRep, que fue representante del Consejo Superior de la Universidad Nacional en 2003 y que, aunque tuvo reuniones con miembros de la juventud comunista, ella no perteneció al movimiento.
Además, las minutas dejan ver que el miembro de la Junta que votó por mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria es alguien que ha cuestionado las recientes decisiones del banco central por considerar que no generan confianza ni incentivos a la inversión y que ha defendido el aumento del salario mínimo en pro de la reducción de la pobreza.
No es la primera vez que el presidente cuestiona la posición de uno de los codirectores que tuvo oportunidad de delegar. En el pasado también manifestó que la designación de Olga Lucía Acosta fue “el peor error que cometió en su Gobierno”, sugiriendo que ella fue quien separó los bloques de política expansiva (el ministro de Hacienda y los codirectores más recientes) y política restrictiva (el gerente y los codirectores más antiguos) en 2025 e inclinó la balanza en varias ocasiones.
De acuerdo con las minutas de la Junta Directiva del BanRep de marzo, cuatro codirectores sugirieron subir la tasa de interés en 100 puntos básicos (pb), lo que los convirtió en mayoría, mientras otros dos insistieron en una reducción de 50 pb, entre ellos el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien incluso se retiró de la sesión y se ausentó de la rueda de prensa como muestra de desacuerdo.
El tercer codirector nombrado por Gustavo Petro, César Giraldo, ha participado recientemente en diferentes espacios públicos y en todos ha expresado una postura crítica y de oposición frente al alza en la tasa de política monetaria; de hecho, en entrevista con el periodista independiente Juan David Correa, reveló que no estuvo de acuerdo con la decisión y retomó las palabras de Ávila al decir que es «inusitado» que el banco central suba 200 puntos en total en solo dos reuniones.
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