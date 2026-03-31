Confirmado: Banco de la República vuelve a subir la tasa de interés en 100 puntos básicos

La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría subir nuevamente las tasas de interés en Colombia en 100 puntos básicos (pb), repitiendo el movimiento de enero, que puso fin a un ciclo de recortes que se extendió más de dos años.
A partir de mañana, 1 de abril de 2026, la tasa de interés de referencia se ubicará en el 11,25 %, tras dos meses en 10,25 % (febrero y marzo). Además, llegó a niveles que no se veían desde junio de 2024.
El anuncio estuvo en línea con las proyecciones del mercado en los últimos días y fue anticipado hace minutos por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien justamente se retiró de la reunión por discrepancias ante este incremento.
El titular de la cartera también señaló a algunos miembros de la Junta del banco central, señalando que estarían tomando decisiones con base en intereses personales.
El gerente del emisor, Leonardo Villar, le respondió a Ávila y negó sus afirmaciones: «La Junta Directiva, todos los miembros diferentes al ministro, actúan por sus convicciones y lo que creen que es mejor para la sociedad y siguiente un mandato constitucional».
Además, negó que el directorio del BanRep responda a intereses de los bancos y el sistema financiero. Incluso, afirmó que este fue uno de los sectores más golpeados por las subidas de tasas entre 2021 y 2023.
Críticas a la política monetaria
El gerente del Banco de la República rechazó los señalamientos del ministro de Hacienda sobre una presunta toma de decisiones de tasas de interés basadas en intereses particulares. «Debo decir rotundamente que eso no es así», dijo.
Según el funcionario, todos los miembros de la Junta Directiva actúan por sus convicciones, «por lo que creen que es mejor para la sociedad en su conjunto y siguiendo el mandato constitucional de mantener el poder adquisitivo».
Sin embargo, excluyó de esta categoría al ministro de Hacienda, «que sí tiene un jefe que es presidente».
Villar, aseguró que los cambios en el manejo de la política monetaria, como propone el Gobierno al anunciar la convocatoria de un foro público para discutir las funciones del emisor, deben pasar por una reforma constitucional.
También señaló que la discusión de tasas es un tema eminentemente técnico y mostró su preferencia a que dichas decisiones se tomen como se estableció en la Constitución y con autonomía de los bancos centrales.
“Impulsar actos masivos para cambiar la Constitución puede ir en contra de lo que quisiéramos para el beneficio de la sociedad”, dijo, antes de defender el aumento de 100 puntos básicos argumentando que este garantiza que la economía pueda crecer de manera sostenida a lo largo del tiempo.