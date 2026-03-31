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Ahora | Ministro Ávila confirma que BanRep subirá tasas en 100 puntos; revela por qué se retiró de la Junta

El titular de la cartera de Hacienda abandonó la reunión de la Junta del Banco de la República de este 31 de marzo.

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Plan Financiero
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Banco de la República

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El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, se adelantó y confirmó que el BanRep subirá tasas en 100 puntos tras la reunión de marzo.

El funcionario también reveló los motivos para su disgusto y el porqué se retiró de la reunión del banco central de este martes:

1. La existencia de una carta del BanRep sobre los traslados de pensiones privadas a Colpensiones que no fue discutida en la Junta del emisor y que no podría ser firmada por el secretario de la Junta. En su concepto, hubo «abuso de la situación» porque compromete a toda la Junta de la cual hace parte el Ministerio de Hacienda.

2. También criticó que cuatro miembros de la Junta pidieron este martes, 31 de marzo, aumentar en 100 puntos básicos de la tasa de interés, lo cual fue rechazado por el MinHacienda

El ministro de Hacienda anunció que el Gobierno marcará una distancia significativa del Banco de la República «hasta que la entidad entienda» que debe haber una coherencia con la realidad económica y social del país.

«Son completamente inocuas las medidas que pretende tomar la mayoría de la Junta Directiva para controlar la inflación», dijo.

(Espere ampliación).

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Tags: BanRep Colombia, Banco de la República, Banco de la República Colombia, MinHacienda, Ministerio de Hacienda, ministerio de hacienda de Colombia
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