El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, se adelantó y confirmó que el BanRep subirá tasas en 100 puntos tras la reunión de marzo.
El funcionario también reveló los motivos para su disgusto y el porqué se retiró de la reunión del banco central de este martes:
1. La existencia de una carta del BanRep sobre los traslados de pensiones privadas a Colpensiones que no fue discutida en la Junta del emisor y que no podría ser firmada por el secretario de la Junta. En su concepto, hubo «abuso de la situación» porque compromete a toda la Junta de la cual hace parte el Ministerio de Hacienda.
2. También criticó que cuatro miembros de la Junta pidieron este martes, 31 de marzo, aumentar en 100 puntos básicos de la tasa de interés, lo cual fue rechazado por el MinHacienda
El ministro de Hacienda anunció que el Gobierno marcará una distancia significativa del Banco de la República «hasta que la entidad entienda» que debe haber una coherencia con la realidad económica y social del país.
«Son completamente inocuas las medidas que pretende tomar la mayoría de la Junta Directiva para controlar la inflación», dijo.
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