Comerciantes piden al próximo presidente de Colombia la creación real de puestos de trabajo

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco —gremio que reúne a los comerciantes del país—, solicitó una serie de cambios clave al próximo presidente de Colombia, quien se definirá en las urnas entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Según el directivo gremial, existen reformas urgentes que se deben implementar, entre las cuales destaca el desarrollo de políticas efectivas para la creación de empleo formal.
Lo anterior se debe a que, según agregó Cabal, el próximo presidente de Colombia recibirá una tasa de desempleo aparentemente más baja, pero cuyo origen principal es la contratación pública.
Al mismo tiempo, los reportes recientes indican un incremento en el número de personas que trabajan por cuenta propia, lo que genera una presión extra sobre el sistema de seguridad social.
Más peticiones para el próximo presidente de Colombia
“La participación ciudadana demostró que Colombia cree en sus instituciones, en el valor del voto y en la fuerza de la democracia como instrumento de transformación”, afirmó Cabal.
Asimismo, señaló que este es un momento crucial para rodear, fortalecer y defender las instituciones que garantizan las libertades y la estabilidad de la nación.
El mensaje para el próximo presidente de Colombia es claro, concluyó el líder gremial: “Los colombianos reclaman más oportunidades, más empleo, más confianza, más crecimiento económico y una visión de país que una a los ciudadanos alrededor de propósitos comunes”.
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Por su parte, la Registraduría recordó que la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio, mientras se espera que las demás bancadas políticas terminen de definir sus apoyos a los dos candidatos.