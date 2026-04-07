Minutas del BanRep confirman necesidad de seguir aumentando tasas: ministro Ávila no firmó el documento

El Banco de la República dio a conocer las minutas de su más reciente reunión de política monetaria, en la que decidió elevar su tasa de interés de 100 puntos básicos, lo que la dejó en 11,25 %.
Estas minutas no fueron aprobadas por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien se retiró de la reunión ante la decisión de cuatro directores de votar a favor del aumento.
Otros dos miembros de la Junta votaron por una reducción de 50 puntos básicos y uno por mantenerla inalterada, como se informó previamente.
Al interior de las minutas se destacó que el grupo que votó mayoritariamente por el aumento de 100 puntos básicos subrayó que el comportamiento de la inflación total y básica observado en los dos primeros meses del año, “al igual que el fuerte aumento de las expectativas de los analistas y de las implícitas en los mercados de deuda pública”, confirman la necesidad de proseguir con el ciclo de ajustes.
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Presiones inflacionarias no se han disipado
Además, este grupo de codirectores del banco central colombiano notó que “el alivio en regulados observado en febrero no implica una disipación generalizada de las presiones inflacionarias”.
Por el contrario, se tuvo en cuenta que la inflación anual en servicios continuó aumentando al alcanzar 6,5 % en febrero, superior a su registro de diciembre, de 5,9 %. En particular, destacaron el incremento en la inflación de rubros indexados al salario mínimo que ya supera el 9 %.
En este sentido, destacaron la premura de corregir rápidamente la postura de la política monetaria “para evitar escenarios de mayores y más prolongados incrementos en la tasa de interés en el futuro”, lo cual se facilita por la favorable actividad económica y fortaleza en el mercado laboral en la actualidad.
Estos fueron los argumentos del resto de la Junta
En relación con los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República que votaron por una reducción de 50 puntos básicos, consideraron que la postura de política monetaria ya es altamente contractiva al tenerse en Colombia una de las tasas de interés reales más altas de la región junto con Brasil.
Dijeron también que un incremento adicional de la tasa de interés de política “ampliaría aún más el diferencial cambiario, lo que acentuaría la revaluación del peso colombiano, afectando al sector exportador”.
Por último, anotaron que los indicadores líderes para el primer trimestre no sugieren un mejor desempeño del observado en el último trimestre de 2025, “lo cual hace inoportuno un incremento de la tasa de interés de política en un entorno agravado por un deterioro de la economía mundial”.
Estos directores subrayaron que las expectativas de inflación tienen limitaciones empíricas y teóricas que debilitan su papel como ancla única de la política monetaria y como guía de las decisiones sobre tasas de interés.
Finalmente, el miembro de la Junta que votó por mantener inalterada la tasa de interés de política señaló que el ciclo de crisis provocado por la pandemia aún no se estabiliza y, para el caso colombiano, se observa recomposición de la estructura económica tanto en lo productivo como en el empleo, efectos que aún no se pueden medir.
Anotó que, en momentos de crisis, en los que la incertidumbre no genera incentivos a la inversión y genera distorsión en las expectativas, el Estado puede cumplir un papel activo para generar confianza. Este propósito podría verse frustrado por los aumentos continuos de la tasa de referencia del Banco de la República.
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